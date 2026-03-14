出会えたら迷わず買いだよ！「想像以上の本格派！」100円とは思えない食材

トーストやおやつにピーナッツバターを使いたいけれど、瓶タイプだと量が多くて手を出しづらいことも。ダイソーでは、100g入りの使い切りやすいサイズのピーナッツバターが売っています！なめらかでクリーミーなタイプや、粒の食感を楽しめるタイプなど、好みに合わせて選べて、気軽にピーナッツバターを楽しめますよ♪

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100gで使い切りやすい！ちょっと試したいときにも嬉しいサイズ！ダイソーのピーナッツバター2種

ダイソーの食品売り場で、ちょっと気になる商品を見つけました。今回は2種類のピーナッツバターをご紹介します。

何気なく手に取り、家に帰って食べてみたところ、これが衝撃の美味しさ！100円商品とは思えない味わいで、ぜひ皆さんに知っていただきたい商品です。

どちらのピーナッツバターも内容量は100g。大きな瓶入りのものだと量が多くて使い切れず、持て余すこともありますが、このサイズなら使い切りやすいので気軽に試せるのが嬉しいですね。

なめらかで塗り広げやすい！香りとコクを楽しめるクリーミータイプ！ダイソーの『ピーナッツバター（クリーミー）』

商品名：ピーナッツバター（クリーミー）

価格：￥108（税込）

内容量：100g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582152495355

まずご紹介するのは『ピーナッツバター（クリーミー）』。名前の通り、なめらかな質感が特徴の粒なしタイプ。スプーンですくうとやわらかく、パンにも塗り広げやすいです。

トーストに塗ると、ピーナッツの香りがふわっと広がります。ピーナッツ含有量90％以上ということもあり濃厚で、シンプルにピーナッツの味わいを楽しめます。

粒がごろごろ！ザクザク食感が楽しいクランチタイプ！『ピーナッツバター（クランチ）』

商品名：ピーナッツバター（クランチ）

価格：￥108（税込）

内容量：100g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582152495362

もうひとつは『ピーナッツバター（クランチ）』。ピーナッツの粒がごろごろ入っています♡こちらもピーナッツ含有量90％以上と濃厚な仕立てです。ひと口食べると、ザクザクとした食感がしっかり感じられます。

ピーナッツの香ばしさをよりダイレクトに感じたい方には、こちらのタイプがおすすめ！

味のベース自体はどちらも同じです。ただ、食べ比べてみるとクリーミーのほうが少しだけ甘く感じました。

海外のスーパーの食品売り場にありそうなパッケージですが、甘さは思ったよりも控えめ。その分、ピーナッツの香りや濃厚さをしっかり味わえます。ほんのり効いた塩味もアクセントになっていて、くどすぎず、ちょうどいいバランスでした。

同じピーナッツバターでも、食感の違いで印象が変わるので、食べ比べるのも楽しいです。朝食のトーストはもちろん、クラッカーなどに塗っておやつにもぴったり◎

今回は、ダイソーのピーナッツバター2種をご紹介しました。少量タイプで使い切りやすく、ちょっと食べたいなというときに、ちょうどいい量で楽しめるのが魅力。

100円とは思えない味わいなので、ダイソーで見かけたら、ぜひ手に取ってみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。