この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

遺族年金の受給額は「繰上げても繰下げても変わらない」！その仕組みとはつまりこういうこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が「【視聴者の質問】繰上げ繰下げで遺族年金に差が出る？？【内山FPの年金Q&A】」を公開した。動画では、1級FP技能士の内山貴博氏が視聴者からの年金に関する疑問に回答し、特に遺族年金における繰上げ・繰下げ受給の影響について「額は変わらない」と断言している。



動画の前半では、60代男性からの「夫が年金をもらう前に亡くなった場合、残された配偶者は遺族年金を1から貰えるのか」「繰上げ・繰下げ受給で遺族年金の額に差があるのか」という質問を取り上げた。内山氏は、遺族年金を受け取れる条件を満たしていれば支給されると説明。さらに、遺族厚生年金は「65歳時点での年金額をベースに遺族厚生年金が支給される」と指摘した。生前に年金を「繰下げて増やしても」、遺族が受け取る年金額が増えることはないと解説し、多くの人が勘違いしやすいポイントを訂正した。



中盤では、60代女性からの在職老齢年金に関する質問に回答。65歳以降も働きながら年金を受給する場合の減額について、令和8年4月から支給停止の基準額が「65万まで上がります」と説明した。月換算の給与と厚生年金の合計が65万円を超えなければ年金は全額支給されるため、一般的な収入であれば影響は少ないとして、「思い切って働いて良い」とアドバイスを送った。



終盤では、58歳の独身女性からの「長年年金が免除状態だったが、今後どうすべきか」という相談を紹介。内山氏は、60歳から5年間の「任意加入」で基礎年金を増やす方法を提示しつつ、約107万円の保険料負担が発生することを指摘した。一方で、「不要な保険があったとしたらそこは見直し」を行い、その分を老後の資金に回すといった具体的な家計の改善策も提案している。内山氏は、年金の受給額だけにとらわれず、「自分ファーストで自分がどう生きたいか」を軸にライフプランを立てることの重要性を強調した。年金制度の正しい仕組みを理解し、個々の状況に合わせた選択をしていくことが不可欠であると結論付けている。