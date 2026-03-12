この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

真似したい！シニア夫婦が実践する「お金を使わなくても楽しめる」リタイア後の暮らし

YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が「【リタイア体験談】自由を満喫するために〜4つのポイント」を公開しました。動画では、リタイア後の生活における理想と現実のギャップや、日々の暮らしを楽しむための具体的な工夫を語っています。



動画の冒頭、夫は退職直後に自由を喜んだものの、次第に経済的な不安や寂しさを感じたと振り返ります。最初のポイントとして「お金の不安」を挙げ、年金生活での赤字や将来の医療費への懸念から、「現実は怖くて使えない」と本音をこぼしました。解決策として、近所の公園での散歩や安価な苗を使った園芸など、お金をかけずに楽しむ方法を実践していると紹介しています。



続いて「夫婦関係」の話題では、夫が家にいるせいで妻の家事負担が増え、自由が減るという問題に言及。夫は退職後から家事に取り組み、「言われないうちにやる」というスタンスで分担していると明かしました。さらに、妻の料理に対して「これ美味しいね」と感謝を伝えるなど、お互いに歩み寄れば夫婦間の自由度が上がると提案しています。「人間関係」の面では、仕事の付き合いが減る寂しさがある反面、「しがらみもない」と割り切り、自分が心地よいと感じる関係づくりを勧めています。



最後に「健康問題」に触れ、足腰が弱くなる前に活動する重要性を強調しました。移動に制約が出た場合でも、手厚いサポートがある航空会社やバリアフリー対応の旅行を活用してみたいと語っています。また、外出が難しくなっても「ネット環境が充実している」ため、家で自由を感じられる過ごし方を見つけたいと前向きな姿勢を見せました。



リタイア後のリアルな悩みと前向きな解決策は、これからの生活設計を考える上で役立ちそうです。日々の暮らしを充実させるヒントとして、参考にしてみてはいかがでしょうか。