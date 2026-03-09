

田中美久 最新写真集『ぜんぶ、ほんと』（撮影／中村和孝）





"令和のグラビアヴィーナス"こと田中美久が、"ミクの日"でもある本日2026年3月9日（月）に自身3作目となる最新写真集『ぜんぶ、ほんと』を発売！ そこで現在【週プレ グラジャパ！】では「田中美久特集」ページを公開中です。こちらの記事では、美久ちゃんが過去にグラジャパ！からリリースした作品を一挙ご紹介します！

田中美久 最新写真集『ぜんぶ、ほんと』（撮影／中村和孝）

田中美久 2nd写真集『気ままに。』（撮影／東京祐）





2023年12月をもって約10年活動してきたHKT48を卒業し、女優への道を進み始めた"令和のグラビアヴィーナス"こと田中美久が、23歳の誕生日当日である2024年9月12日に発売した待望の2nd写真集。

「未知なる世界への挑戦」をテーマに、南半球に位置するオーストラリアのバイロンベイ＆ゴールドコーストで撮影を実施。片道約10時間ものフライトで初めて降り立つ広大な大地と海を舞台に、彼女らしいはじける笑顔と澄ました表情の振り幅、そしてなんといっても磨きに磨き抜かれた令和最高峰の美ボディが際立ちまくります！

また、初めて触れ合う動物たちを前にはしゃぐ様子や、初めて挑戦するサップに本気で挑む姿、アコースティックギターを持って現地の子供たちとコミュニケーションを取る姿など、この場所でしか見ることができなかったであろうシーンが満載です。



田中美久 デジタル写真集『もっと、気ままに。』（撮影／東京祐）





2nd写真集『気ままに。』のオールアザーカットで構成したデジタル限定写真集！ 一冊に収めきれなかった数々のカットから厳選し、『気ままに。』と同じ128ページ（グラジャパ！なら限定カット付きで141ページ！）の大ボリュームでお届け。この機会にセットで楽しみたい一冊です！



田中美久 デジタル写真集『【大増量】キミの街まで』（撮影／東京祐）





俳優としてドラマや映画にも引っ張りだこの田中美久ちゃんの2025年初週プレ撮り下ろし。田舎の島に住む少女が船に乗って島を飛び出し、町から街へと冒険に出る----。そんなストーリーを下敷きに、沖縄本島のディープなスポットで撮影を実施。美久ちゃんの新しい表情がたくさん見られる一冊に仕上がりました。エモーショナルなグラビアとなっています。大増量の119P（グラジャパ！限定カット含む）。妄想を広げながらお楽しみください！



田中美久 最新写真集『ぜんぶ、ほんと』（撮影／中村和孝）





そして本日発売となった最新作である3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』。コチラはデジタル写真集としても発売中です。今回のロケ地は、ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。初めてのヨーロッパ渡航となりました。

トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影。ストイックに磨き抜かれた「美」、彼女らしさの象徴でもある「自由」のふたつをテーマに、今の彼女のすべてを写し出した写真が満載です。

また今作は、これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットに挑戦。そして何より、今の田中美久のカラダの仕上がりが半端ない！ 2nd写真集『気ままに。』よりもさらに磨きがかかった令和最高峰ボディ、いや、日本最高峰ボディから目が離せません！ あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立つ史上最高傑作となっています。

