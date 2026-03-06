『名探偵コナン』1192話 光彦が遺体を発見！ 現場には罠が潜んでいた
アニメ『名探偵コナン』の1192話「円谷光彦の探偵ノート4」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1192話のあらすじはこちら。
＜1192話「円谷光彦の探偵ノート4」＞
タレント・箱崎塔一郎の自宅で発見された謎の遺体。猫に導かれて現場にたどり着いた光彦は、愛読するホームズ『アビ農園』を思わせる ”三つのグラス” が示す不可解な状況に疑問を抱く。空き巣犯の仕業とも取れる荒れた室内と、第一発見時に居合わせた男・野島智弘の不自然な言動──真相は別にあると直感した光彦は、コナンたち少年探偵団と推理を進めるが、現場にはまだ誰も気づいていない ”ある罠” が潜んでいた……。
＞＞＞『名探偵コナン』1192話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
