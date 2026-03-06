この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【子供が寮へ】親は何をすればいい？不登校から進学した子を支える関わり方」と題した動画を公開した。不登校を経験した子どもが高校から寮生活を始める際に、親がどのようにサポートすれば3年間を乗り越えられるか、その具体的な関わり方を解説。道山氏は、寮生活が始まる「前」の準備が9割を占めると強調している。



道山氏はまず、寮生活が成功するかどうかは「事前準備が9割」だと指摘する。その核となるのが、子どもの心のエネルギーを示す「愛情バロメーター」を、入寮前に最大限まで高めておくことだという。このバロメーターが高い状態であれば、寮生活で困難に直面しても乗り越える気力が湧くが、低いままだと些細なことで心が折れてしまう可能性があると説明した。



寮に入ると親子が直接接する時間は激減するため、入寮までの残り約1ヶ月がバロメーターを高める最大のチャンスだと道山氏は語る。具体的には、「話をたくさん聞く」「行きたいところに連れて行く」「好きな料理を作る」といった方法で子どもと向き合い、愛情を伝えることを推奨した。また、初めての環境に不安を感じる子どものために、「どういったことが不安なの？」と問いかけ、事前に気持ちを吐き出させておくことも重要だとアドバイス。子どもの不安を正確に把握しておくことで、万が一トラブルが起きた際に的確なサポートができるようになるという。



寮生活が始まってからは、連絡の頻度は子どもの性格や希望に合わせて調整することが肝心だとした。毎日連絡が欲しい子もいれば、干渉を嫌う子もいるため、子どもの反応を見ながら最適な距離感を見つけるべきだと述べた。そして、子どもが帰省した際には、勉強の話などはせず、「全力でもてなす」ことに集中し、家を「居心地のいい空間」にすることが、子どもの心の支えになると語った。



道山氏が提言する入寮前後のきめ細やかなサポートは、子どもの新たな挑戦を後押しする上で重要な鍵となるだろう。環境の変化に不安を感じる親子にとって、実践的なヒントになるのではないだろうか。