【緊急】中東情勢悪化で米国株は急落するのか？地政学リスクの影響を整理します！

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「【緊急】中東情勢悪化で米国株は急落するのか？地政学リスクの影響を整理します！」と題した動画を公開した。



2026年2月28日に報じられたアメリカ・イスラエルによるイラン攻撃を受け、今後の株価動向を分析。鳥海氏は今後のポイントを「原油がどこまで上がるのか」「戦争が拡大するのか」の2点に絞り、結論として有事の際こそ「慌てない」ことの重要性を説いた。



今回の攻撃の背景には、2025年6月のイスラエルによるイラン攻撃に端を発する、核開発をめぐる交渉の停滞があったと鳥海氏は解説する。停戦後、アメリカや欧州諸国を交えた核開発の制限と経済制裁の解除に関する話し合いが持たれたが、「ウラン濃縮をやめろ」と主張するアメリカ側と、「まず制裁を解除しろ」と反発するイラン側の溝は埋まらず、交渉は平行線をたどっていた。しびれを切らしたアメリカが、今回の攻撃に踏み切ったとみられる。



鳥海氏は、アメリカが行動を起こした「本当の理由」について、ドルを基軸とした世界の金融システムを守るためだと分析。世界の貿易や原油取引がドル建てで行われることで、世界中から資金がアメリカに集まる仕組みになっているが、イランの核開発がこのシステムを脅かす可能性があるため、アメリカはそれを阻止しようとしているとの見方を示した。



今後の株価については、原油価格が80ドル前後で落ち着くのであれば、影響は一時的な下落にとどまると予測。過去の湾岸戦争やイラク戦争でも、中東リスクだけで株価が長期的な暴落に至った歴史はないと指摘した。しかし、原油価格が90ドルから100ドル以上に高騰し、戦争が長期化するシナリオでは、インフレ再燃による利下げ期待の後退や、ドル高・原油高による企業業績（EPS）の悪化を招き、株価が長期的に停滞する可能性を警告した。



また、こうした不透明な時期に注目されがちなゴールド（金）投資については、安易な判断に警鐘を鳴らす。「安全資産」というイメージとは裏腹に、実質金利の上昇や危機的状況の鎮静化によって急落するリスクがあり、値動きは決して安全ではないと過去のデータを基に解説した。



結論として、鳥海氏は投資家がとるべき行動は「慌てない」ことだと強調。「今までやってきたことを淡々と継続する」ことが重要であり、「歴史上、戦争が原因で株価が値上がりしなくなったことは一度もない」と述べ、情報に振り回されず冷静に行動することの重要性を訴えかけた。