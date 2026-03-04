この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が「【年金いくら？】遺族年金ガッカリ…公務員66歳と調理員67歳の年金インタビュー」を公開した。街頭インタビューを通じて、元地方公務員の66歳男性と現役で働く67歳女性が、それぞれの年金額や老後の備え、直面した制度の壁について赤裸々に語った。



動画の前半では、退職して1年目だという元地方公務員の男性が登場。年金額は加給年金を含めて年間約350万円だと明かした。現役時代に市町村の国民年金窓口で働いていた経験から、年金はあくまで老後生活の基礎であると指摘。「もう少し余裕のある生活をしたいなと思えば、やはり何らかの蓄えがないと」と語り、若いうちからの「自助努力」の大切さを強調した。



中盤からは、現在も保育所で給食の調理員として働く67歳の女性へのインタビューに移る。月の受給額は約11万円で、夫を亡くした際のエピソードを回顧。遺族年金がもらえると思っていたものの、自身の年金と「どっちか選択しなきゃいけない」という制度に直面し、「ちょっとガッカリした」と苦笑いを浮かべながら本音をこぼした。



そんな女性は、年下世代へのアドバイスを求められると、人それぞれ歩んできた人生は違うとした上で、「最終的な財産はやっぱり健康になるのかな」と回答。「年金たくさん頂いてて、資産がたくさんあっても、大きな病気しちゃうとマイナスが生じてくる」と、働き続けられる体のありがたみを口にした。



動画の終盤では、女性が直面した「遺族厚生年金」の仕組みについて、図解を交えた詳しい解説も収録されている。老後のリアルな実態とともに、複雑な年金制度を正しく理解し、健康に気をつけて「正しく生きる」ことの重要性が再確認できる内容となっている。