「時給が相場より低い」工場転職のプロが“釣り求人”の悪徳手口を暴露！これが騙しの現実

【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウが「【工場転職】当てはまったら危険｜今の工場に違和感を感じたら“今すぐ逃げて”ください」と題した動画を公開。多くの人が「当たり前」だと思い我慢している工場の労働環境について、それは「普通じゃない」と断じ、即刻辞めるべき工場の特徴を解説した。



動画でケンシロウ氏は、劣悪な環境に身を置きながらも、本人がそれに気づいていないケースが少なくないと指摘。転職をサポートする中で初めて劣悪さに気づく人もいるという。同氏は「今すぐ辞めた方がいい工場」として5つの特徴を挙げた。第5位は「暇すぎる工場」。楽なように聞こえるが、スキルが身につかないだけでなく、何もせずに何時間も立ちっぱなしでいることは「逆に苦痛」であり、「何のために仕事しているんだろう」という疑問に行き着くと説明した。



続けて、第4位「教育が雑すぎる工場」、第3位「対応が人によって違う工場」を挙げた。特に後者については、ルールではなく上司の感情で組織が運営されている証拠だと批判。「同じミスなのに自分だけめっちゃ怒鳴られた」といった理不尽がまかり通る職場では、長期的なキャリアを築くことは困難だと語る。



そして最も注意すべき第1位は「時給が低い工場」だとした。中には、相場より少しだけ高い時給を提示して遠方から人を集め、赴任後に「条件違うやんけ！」となる“釣り求人”も存在するという。同氏は、こうした悪質な会社に騙されないためにも、少しでも違和感を覚えたら専門家に相談すべきだと述べ、「選ぶ工場を間違えただけ」と視聴者を力づけた。