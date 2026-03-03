この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【新NISA】50代60代の投資戦略で老後は決まる。守りの戦略で老後を安定させる投資について解説！

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「【新NISA】50代60代の投資戦略で老後は決まる。守りの戦略で老後を安定させる投資について解説！」と題した動画を公開。50代60代の投資戦略について、一般的に推奨される「債券を混ぜて安定させる」手法のリスクと、真に合理的な「守りながら増やす」方法を提言した。



一般的に、年齢が上がるとリスクを抑えるために株式比率を下げ、債券を持つべきと言われるが、鳥海氏はこれに疑問を呈する。株式と債券を半々に組み入れた場合、リターンが低下するだけでなく、値動きによって崩れた比率を元に戻す「リバランス」の手間が発生すると指摘。さらに、直近の市場データを用いて、株式と債券が同時に下落する局面があることを示し、「逆の動きをして互いを補完し、安定する」というセオリーが必ずしも通用しない現実を解説した。



その上で鳥海氏は、すでに数億円規模の資産がある場合を除き、資産形成期の人々にとって「守りながら増やす」ための最適解は、中途半端な分散投資ではなく「現金の確保」だと説く。十分な現金（生活防衛資金等）を手元に残し、運用部分は株式100%にすることで、暴落時には手元の現金を取り崩して株式を売らずに回復を待つことができる。鳥海氏は「最大のリスクは資産が増えないこと」と断言し、複雑なポートフォリオよりも、現金と株式でシンプルに管理する重要性を強調して締めくくった。