アメリカとイスラエルの攻撃を受けたイランの報復が激しくなる中、トランプ政権は2日、中東地域のアメリカ人に対し直ちに退避するよう呼びかけました。中継です。

イランの報復攻撃が中東地域に広がっていることを受け、トランプ政権は深刻な安全上のリスクがあるとして中東全域を対象に退避を呼びかけました。

国務省は2日、エジプトやサウジアラビア、バーレーンなど中東地域の15の国や地域に滞在するアメリカ人に対し、利用できる交通機関を使い、直ちに退避するよう呼びかけました。

一方、トランプ大統領は攻撃開始後、初めて公の場で発言し、軍事作戦は5週間以上にわたる可能性があるとの見方を示しました。

トランプ大統領

「当初は4〜5週間を想定していたが、我々はそれよりもはるかに長い期間、作戦を継続する能力がある」

トランプ氏はさらに「どれだけ時間がかかろうと、必要なことは成し遂げる」と強調しました。また、CNNのインタビューでは「我々はまだ本気の攻撃を始めてすらいない。大きな波はまだ来ていない」と述べ、大規模な攻撃を間もなく実施すると明らかにしました。

ルビオ国務長官も現時点でイランとの外交交渉はないと明らかにし、「アメリカ軍による最も激しい攻撃はこれからだ」と強調しています。

さらに、アメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長も会見で、中東地域に追加の部隊を派遣するなど戦力の増強を続けていると述べました。一方でケイン議長は「一晩で終わる作戦ではない。軍事目標の達成には時間を要し、さらなる損害も予想される」とも指摘しました。

アメリカ軍の犠牲者は増えていて、これまでにアメリカ兵6人が死亡しました。