「OB訪問は内定後のほうが大事」元リクルート人事らが語る“入社後のミスマッチ”を防ぐ極意

就活系YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【内定承諾】「どこに行けば正解？」軸が決まらない27卒に採用のプロたちが教える企業の”見極めポイント”とは…？」と題した動画を公開。トイアンナ氏、古賀ゆか氏、FinT代表の大槻祐依氏をゲストに迎え、複数内定を持つ学生の悩みに回答した。



動画には、IT業界を中心に複数の内定を得ているものの「どこに行けば正解か決めきれない」と悩む27卒のタケウチくんが登場。「いいところを見すぎて選べない」という贅沢な悩みに、採用のプロたちが鋭く切り込んだ。



対話の中でタケウチくんは、自身の演劇経験や学生時代の立ち位置を振り返り、「目立ちたい気持ちはあるが、1番じゃなくていい。4番手くらいにいたい」と本音を吐露。これに対し大槻氏は「それはめちゃくちゃ強みになる」と即座に反応し、トイアンナ氏も「全員がリーダーのような会社で、バランサーになると価値を発揮できる」と、本人が気づいていなかった適性を見出した。



最終的な決断について、トイアンナ氏は「内定後こそOB訪問が大事」とし、30分でも良いので現場の社員と話すことを推奨。大槻氏も自身の経験を踏まえ、「最後は自分で選んだ道を正解にしていく覚悟が大事」とエールを送った。自己分析の深まりとともに、プロたちの多角的な視点によって学生の強みが浮き彫りになる展開となっている。