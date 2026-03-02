元うたのおにいさんで歌手の杉田あきひろが２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。手術のため入院したことを公表した。

杉田は「杉田あきひろは、発症していた放射線性顎骨壊死の手術のために本日入院しました」と投稿。

放射線性顎骨壊死について杉田は「３年半前に患った中咽頭癌は治療し完治しているのですが、その放射線治療の後遺症が顕になったのが治療から３年経った去年夏頃で。奥歯と口内に激痛が走って腫れ上がり、それが何ヶ月も続いて。秋には原因が放射線性顎骨壊死だとわかり気持ちは少し落ち着いたのですが、腐って砕けた顎の骨が奥歯の歯茎から出てきて激痛が走り喋るのも食べるのもままならない毎日でした」とここまでの経過を説明。

続けて「心不全で入院した年末より前から今回の手術入院は決まっていました。当初５月予定でしたが、３月頭に入院が早まり正直ホッとしています」と安堵している気持ちもつづっている。

さらに「咽頭癌の放射線線治療をした人の数パーセントが患ってしまうという放射線性顎骨壊死。昨年後半からは口も大きく開かず痛みと闘う苦しく大変な日々でしたが、これであの激痛から解放されると思うと心踊る気分です。そして何より癌は完治してる。そして声帯は守られている！歌を歌うのに全く支障はありません。奇跡に感謝です」と放射線治療の後遺症から顎骨壊死を発症したものの、がんは完治していることに感謝しているという。

手術については「明後日４日に手術予定です。砕けた顎の骨を全て摘出して体の他の部分から骨を移植し顎を再建するという大掛かりなオペですが、これを乗り越えれば以前の様に元気な僕に戻れます」と解説した上で「今は静かに穏やかに時が過ぎるのを待とうと思います。そしてまた夏前には、みなさんの前で元気な歌をお届けしたいです。とりあえず…明後日のオペを無事終えて、またみなさんに元気な経過をお伝えしたいと思います。頑張ってきます！」と強い決意を表明。

最後に「病院にヴィッセル神戸が２０２３シーズンにＪ１リーグ初制覇した時のサイン入りユニフォームが飾ってありました。手術を臆するなというメッセージとパワーをもらえた気がします。ありがとうヴィッセル！」と結んでいる。