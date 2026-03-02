気性の荒い猫にみられる3つの特徴と原因

気性が荒いとされる猫には、周囲の環境や人間側の些細な動きに対して、過剰に反応してしまう傾向があります。この特徴は、猫が自分を守ろうとする行動で、決して「性格が悪い」「乱暴」という言葉で片付けられるものではありません。適切に対処するためにも、まずは気性の荒い猫の特徴を知っておきましょう。

1.興奮しやすい

狩猟本能が強く、動くものを見るとつい反射的に体が動いてしまうのが、興奮しやすい猫の特徴です。遊びの最中に興奮スイッチが入りやすく、飼い主さんの手や足に噛み付いたり爪を立てたりすることがあります。

また、気になるものを見つけると突然走り出したり、壁を駆け上がったりする猫もいます。エネルギーを運動で発散できていれば問題ありませんが、矛先が人に向くと攻撃的な行動につながり「気性が荒い猫」と言われる原因にもなりえます。

2.警戒心が強い

気性が荒い猫は警戒心が強く、常に周囲の状況に神経を尖らせていることも多いです。来客があると、縄張り内に知らない人が入ってくると感じて威嚇の声を上げたり、飼い主さんの服装や持ち物がいつもと違うだけで落ち着かなくなってしまう猫もいます。

このタイプの猫は、自分を守ろうとして「先制攻撃」を仕掛けることがあり、手を近づけると猫パンチをされることも少なくありません。つまり、警戒心が気性の荒さの原因になっているのです。

また、過去に怖い思いをしたことがある場合には、特定の状況で激しく拒絶したり、攻撃的な行動をみせたりする猫もいます。

3.ストレスを感じやすい

日常生活のさまざまなことで、ストレスを感じやすい猫は、感情が爆発しやすいタイプと言えるでしょう。運動不足や退屈な環境、相性の合わない猫との多頭飼いなど、生活環境の不満が原因となり、攻撃的な行動につながることがあります。

また、ストレスを感じやすい猫は、尻尾を激しく左右に振ったり、過剰に毛づくろいをしたり、耳を後ろに倒す「イカ耳」の状態をみせたりと、日常の中でストレスサインを確認できます。

ストレスサインが頻繁に見られる場合は、環境や接し方に問題がないか見直すことが大切です。

猫が攻撃的になったときの対処法

猫が攻撃を仕掛けてきたときの対処法は、決して大声を出したり反撃したりせず、無言でその場を離れること。物理的に距離を置き、猫が落ち着く時間を与えるのです。特に、興奮しているときには効果的です。

さらに、日頃から猫が高い場所に逃げられるようにしたり、隠れて気持ちを落ち着かせる場所を作ったりして、感情をリセットできる環境を整えてあげましょう。

また、人間の手足をおもちゃのようにして遊ぶのは厳禁です。手足を獲物だと認識して飛びかかるようになります。

猫が攻撃的になる原因は、恐怖やストレスだけではありません。怪我や病気による「痛み」が隠れているケースが少なくありません。急に性格が変わったように怒りっぽくなった場合は、体に不調がないかを確認することも大切です。

まとめ

気性が荒い猫との生活は一筋縄ではいきませんが、その激しい気質は裏を返せば、感受性が豊かで賢い証拠でもあります。

興奮しやすさや神経質さは、野生の血が強く残っている表れで、決して飼い主さんを嫌っているわけではありません。

適切な距離感を保ち、猫のサインを理解して対応すれば、どんなに気性が荒い猫でも、そのうちに心を開いてくれる瞬間が訪れます。そのためには、無理に性格を変えようとするのではなく、猫の個性を尊重し、根気強く向き合っていくことが大切です。

(獣医師監修：葛野莉奈)