学童全国大会で4強入り…魚住フェニックス・熊崎清龍監督が明かすリーグ戦の効用

学童野球の現場が抱える悩みの一つが、試合に出られない選手への対応だ。負ければ終わりのトーナメントではメンバーが固定される傾向にある。そんな中、2月21日から3日間にわたって愛知県で行われた「オールジャパンベースボールリーグ小等部全国新人大会」で4強入りした「魚住フェニックス」（兵庫）の熊崎清龍監督は、約1年かけて代表を決めるリーグ戦方式の“恩恵”を強く実感している。

同大会は予選でリーグ戦を実施。前年の3月から約1年かけて県代表を決める。兵庫代表として新人全国大会に臨んだ魚住フェニックスは、2月23日の準決勝で北海道代表の新陽スターズに0-1で敗れた。全国制覇はならなかったが、熊崎監督は「子どもたちにとって素晴らしい大会だった」と振り返る。

野球を続ける理由はそれぞれ異なるが、甲子園出場やプロ野球選手を目指す志の高い選手は多い。その中でも「小学生なら6年生の夏場に一気に伸びる傾向はあります」といい、「上のレベルを見ながら日々取り組んでいると思うので、その過程で経験をたくさん積むことはありがたい」と、じっくり経験を積ませることが飛躍に繋がると感じている。

強豪チームではレギュラーが固定され、控え選手の出場機会が限られる場合が多い。だが、試合数が確保されるリーグ戦ではそうした選手もグラウンドに立たせて実戦経験を積ませることが可能。ベンチで試合を見るだけでなく打席に立ち、守る機会を与えることが育成の第一歩となる。

トーナメントでは味わえない…「次がある」環境が生む精神的余裕

「子どもたちにとっても成長する場を与えてくれてる」と熊崎監督が語るように、試合に出場して初めて得られることは多い。準決勝は1点差で敗退。チャンスを作るも、あと1本が出ない“壁”も痛感した。実戦を通して「ワンプレーの厳しさ」を肌で感じ、プレッシャーの中で体を動かすことが、目標に向かって心身を鍛え上げる原動力に変わっていく。

「こういう大会を通じて、ワンプレーの厳しさとか、勝負には何が必要なのか。そういった厳しさを知ることもリーグ戦のメリットだと思います。負けて終わりなら、次はまた違う大会や試合になります。勝ち点方式なので、指導者も思い切った選手起用ができるのではないでしょうか。言い方はあれですが、消化試合を有効活用できる。公式戦の中で色々と試せることは子どもたち、指導者にとってもありがたい」

勝利を追い求めることは当然だが、目先の白星以上に、選手全員に成長の場を与えることがチームの底上げに直結する。トーナメントでは味わえない「次がある」という環境が、選手に精神的な余裕をもたらし、チャレンジを後押しする。

新チームはこれから、本番の夏に向けて更なるレベルアップを図っていく。試合に出ることで初めて成功も失敗も経験できるだけに、熊崎監督は「この負けを通じて子どもたちが何かを感じ取ってくれれば。これからレベルを1段、2段上げて取り組んでほしい」と成長を願っていた。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）