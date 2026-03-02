FW・UTの“正しいボール位置”はどこ？人気コーチがわかりやすく解説
スコア100の壁を越えたい、100を打ちたくない人へ、三浦真由コーチが紹介する簡単ドリル。
今回紹介するのは「フェアウェイウッドとユーティリティ」のドリル。
“ラウンド直前”は、この練習法で準備万端だ！
おまかせください♪ ポイントはボール位置です！
どちらも〝ボール位置〞をチェック＆修正
打球が高く上がりやすい「適正ロフト」でヒットする
ロングアイアンよりもソールが広く、ボールが高く上がりやすいユーティリティ（以下・ＵＴ）ですが、これもボール位置がポイントです。アイアンと形状が似ていることもあり、ボールをスタンスの真ん中にセットする人が意外と多い。稀に真ん中よりも右に置く人もいます。
その原因は、おそらくボールに早くクラブヘッドを当てたい気持ちが強いのでしょう。ボールを真ん中や右に置くとヘッドが鋭角に入りますが、鋭角な入射角はロフトが立ってボールに当たる。ただでさえ、ＵＴはロフトが立ったクラブなので打球が高く上がりません。まずは、スタンスの真ん中よりもボールを左側にズラして練習してみましょう。
UT：体のセンターからボール1個ぶん内側
FWのDRILL ウッド系のボール位置はアイアンよりも左側に！
ボールを無理に上げようとすると、ダウンスイングで右肩が下がりやすくなる（上）。右肩が上がるのも、ロフトが立った状態でインパクトを迎えてしまうので、ボールが高く上がらない（下）
ボール位置は「体との距離」にも注意
ボール位置は左右だけでなく、体との距離にも注意。グリップエンドと体の距離は、アイアンと同じく「こぶし1個半ぐらい」だが、クラブが長いためヘッドの位置はかなり遠くになる。それだけボールから離れて立つのが正解。アイアンと同じ距離で立つと、スイングがきゅう屈になるので気をつけよう。
最初は肩から肩までの振り幅で打つ
FWがうまく当たらない人は、無理にフルスイングをする必要はない。
最初は右肩から左肩までの高さの振り幅でスイングして、確実にボールをミートできるようになったら、少しずつスイングを大きくしていこう。
UTのDRILL ヘッドの入射角が鋭角になりすぎない左寄りにボールをセット！
ボールを左寄りに置くことで入射角がゆるやかになり、ロフトなりにヒットできる（○）。
右寄りの位置は、ヘッドが鋭角に下りてくるのでボールが高く上がりにくくなる（×）
両足を閉じてから左寄りにセット
自分ではボールをスタンスの真ん中より左にセットしているつもりでも、実際はそれほど左に置いていないケースがありがち。確実にボールを左寄りにセットするには、まずは両足を閉じた状態でボールを両足の真ん中にセット（写真左）。そこから左右の足を同じぶんだけ広げる（写真中）。この時点では、まだボールはスタンスの真ん中だが、ここからボール1個ぶん体全体を右へ移動する（写真右）。この手順でボール位置を決めれば、確実にボールを左寄りにセットできる。
ヘッド形状は打ちやすいほうを選ぶ
UTは大きく分けて「アイアン型」と「ウッド型」があります。前者はアイアン寄りの形状で、後者はFW寄りの形状なので、アイアンが得意な人はアイアン型、FWが得意な人はウッド型のほうがいい。しかし、体型や手足の長さ、スイングタイプによっても変わってくるので、最終的には自分が打ちやすいほうでOK。ちなみにウッド型（写真のヘッド）のほうが重心距離が深いので、ボールは高く上がりやすくなる。
いかがでしたか？ FW・UTの特徴を活かせるようボール位置を修正することで、スコアアップを目指しましょう！
レッスン＝三浦真由
●みうら・まゆ／神奈川県出身。埼玉栄高校卒業後、レッスンの道へ進みLPGAティーチングプロA級を取得。「明るく楽しく」がモットーのわかりやすいレッスンが好評。現在、東京都の「有明ゴルフスタジオ」や神奈川県の「トピックゴルフクラブ」「ザ・リアルスイングゴルフスタジオ」でレッスン活動を行なっている。
構成＝山西英希、編集部
協力＝東京ゴルフスタジオ