ニットがはち切れそう…韓国の美人チアリーダー、反則級のプロポーションで視線強奪

韓国プロ野球などで人気を集める美人チアリーダー、キム・ヒョニョンのプロポーションがファンを釘づけにしている。

【写真】キム・ヒョニョン、はち切れそうな圧巻ボディ

キム・ヒョニョンは最近、インスタグラムで「強制ダイエット」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるカフェの店内で落ち着いた表情を見せるキム・ヒョニョンが写っている。ウェーブがかったロングヘアを胸元まで垂らし、淡いピンクのリブニットを着用して微笑んでいる。

目鼻立ちの整ったビジュアルの良さはさることながら、何より目が行くのはメリハリ感のある美スタイル。圧巻のボリュームと目を疑うようなクビレを同時に見せつけ、多くのファンを虜にしていた。

投稿には、「イチゴのように可愛い」「美しすぎる」「ハンパない存在感」「反則です」など、絶賛のコメントが多く寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

2000年9月5日生まれの25歳のキム・ヒョニョンは、2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞を受賞し、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」では最優秀モデル賞を獲得。2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に入賞するなど、さまざまな舞台でその美貌と存在感を証明してきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、さらに台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団にも所属し、華やかな魅力で人々を虜にしている。