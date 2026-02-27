「いい感触でした」佐藤輝明が豪快3ランで存在感　侍ジャパン定位置争いへ「アピールする立場なので結果が出てよかった」

佐藤は会心の一発に手応えを語った(C)産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」は2月27日、バンテリンドームで中日との壮行試合を行い、5−3で勝利した。

【動画】ホームランウイングを越えて右翼席中段に着弾！佐藤輝明が放った特大弾を見る

先制点が生まれたのは初回だった。1死一、二塁の場面で打席に入った4番・佐藤輝明が相手先発・柳裕也の初球を振り抜くと、打球はホームランウイングを越えて右翼席中段に飛び込んだ。

侍ジャパンは、その後も2点を追加。中日の反撃を3点に抑え、そのまま逃げ切った。