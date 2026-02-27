アメリカ政府による新たな関税措置をめぐり、高市総理は27日、関税交渉を担当する赤沢経産大臣に対し、「私に恥をかかせるな」と発破をかけたと明らかにしたうえで、トランプ大統領に約束を守らせるとの考えを示しました。

アメリカの関税措置 “日本が譲歩するのはなし”中道議員が総理に迫る

衆議院・予算委員会が27日開かれ、中道改革連合の後藤祐一議員は、アメリカ政府が新たな関税措置をとる中、高市総理に対し、日本が譲歩することがないようにと迫りました。

中道改革連合 後藤祐一 衆院議員

「新しく日本が譲歩するのはなしと、トランプ大統領にちゃんととってきてくださいね。総理、大丈夫ですか」

高市総理「私に恥をかかせるなと、言ったよね」

高市総理

「私がトランプ大統領とですね、堂々と渡り合えるように働いてくるのが赤沢大臣の仕事だと考えております。私に恥をかかせるなと、言ったよね」

高市総理は3月にアメリカを訪問し、トランプ大統領と首脳会談をおこなう予定で、関税交渉を担当する赤沢経産大臣に対し、「私がトランプ大統領と堂々と渡り合えるのが赤沢大臣の仕事。私に恥をかかせるな」と発破をかけたと明らかにしました。



そのうえで、「日本も約束を守るわけで、向こうにも守ってもらわなければいけない。そういった態度で、しっかりと私自身も対応していきたい」と意欲を語りました。