2024年、パリ行きの便で密航中に発見・拘束され、米国に送還されるダリ容疑者の画像/Saskya Vandoorne/CNN via CNN Newsource

（CNN）過去に空港の保安検査をすり抜けて国際便に密航した罪で有罪判決を受けていた女が、再び密航を繰り返したとしてイタリアのミラノで拘束された。

拘束されたのはロシア国籍で米国の永住権をもつスベトラーナ・ダリ容疑者。捜査関係者によると、米ニュージャージー州のニューアーク空港で現地時間の25日夜、ゲートをすり抜けて米ユナイテッド航空19便（ボーイング777-200型機、座席数364）に侵入した。同機は午後5時51分にニューアークを出発し、ダリ容疑者は飛行中の機内で乗務員に発見された。

同機は26日午前7時9分、ミラノに到着し、ダリ容疑者は捜査当局に拘束された。

米連邦捜査局（FBI）はCNNの取材に対し、密航があったとされる事件については認識していると述べ、港湾局や運輸保安庁（TSA）と連携して捜査していることを明らかにした。

ダリ容疑者は2024年11月、米ニューヨーク発フランス・パリ行きのデルタ航空国際便に密航して逮捕されていた。

この時は米国に送還されて訴追されたが、公判を待つ間に再び米国からの脱出を図り、同年12月にカナダ行きの長距離バスに乗り込んで逮捕された。

その後、ダリ容疑者は禁錮刑を言い渡されたが、判決言い渡しに当たって自分は何者かに毒を盛られていると主張し続け、「全部自分の命を守るためだった」と訴えていた。