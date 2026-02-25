King Gnu°æ¸ýÍý¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ó²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×È¯¸À¤¬ÊªµÄ¡ÄÌä¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥ÖÃæ¡È´ÑµÒ¤Î²Î¾§¡É¤ÎÀ§Èó
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKing Gnu¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë°æ¸ýÍý¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î´ÑµÒ¤Î²Î¾§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¸ì¤Ã¤¿MC¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡King Gnu¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ÖCEN¡ÜRAL Tour2026¡×¤Î½éÆü¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÎÙ¤Î´ÑµÒ¤¬²Î¤¦À¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢Á´Á³Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬SNS¾å¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°æ¸ý¤Ï22Æü¤Î¸ø±é¤ÎMC¤Ç´ÑµÒ¤Ë¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¡Ê³§¤µ¤ó¡Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤Ê¤ó¤«¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢²¿¤À¤è¡£¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡£¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡£µá¤á¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡£¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ÎÙ¤ÎÀ¼¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤ò¥Î¡¼¤È¸À¤ï¤º¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÅÁ¤¨¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÔËÜ¿Í¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤½¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¹ÎÄêÇÉ¤ÈÈÝÄêÇÉ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Ë´ÑµÒ¤¬ÂçÀ¼¤Ç²Î¤¦¤³¤È¡×¤ÎÀ§Èó¤Ï¡¢ÅÙ¡¹¡¢µÄÏÀ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤âÊ¬¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»³²¼Ã£Ïº¤Ï¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤Î²Î¤òÄ°¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²Î¤òÄ°¤¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤¦´ÑµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ê¤É¤Ï¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò»È¤¦³Ú¶Ê¤âÂ¿¤¯¡¢´ÑµÒ¤¬²Î¤¦¤³¤È¤Ç°ìÂÎ´¶¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÉÙß·°ìÀ¿»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö´ÑµÒ¤¬¡È²Î¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶¦´¶¤·¤ÆÆ±²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄ°¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿»þ¤Ë´ÑµÒ¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï²»³Ú¤ÎÄ°¤Êý¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Ä°¤«¤»¤¿¤¤²Î¤ò²Î¤¤¡¢´ÑµÒ¤ÏÄ°¤¤¿¤¤²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶ÊÄ´¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤Ê¤É¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥é¥ª¥±¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é¡£Ä°¤¼ê¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î²Î¤¤¤¿¤¤²Î¤òÄ°¤¯¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Í¤¨Êý¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È²á¤®¤¿¤ë¤ÏµÚ¤Ð¤¶¤ë¤¬¤´¤È¤·¡É¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÉÙß·»á¡Ë
¡¡¸Å¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤ÎÌäÂê¡¢¡ÈºÇ½ª·ëÏÀ¡É¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤½¤¦¤À¡£
