Ãæ°æ°¡Èþ¤Î¡È´¶Æ°¥Ï¥°¡É¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¤â¡Ö¥í¥·¥¢Àª¤Î¥ß¥¹¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤²áµî¤ÈÊÑ²½¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥ê¥¦¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¥Ï¥°¤ò¤¹¤ëÃæ°æ(C)Getty Images
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ß¤¤¤òÁÛ¤¤¹ç¤¤¡¢·É°Õ¤ò¼¨¤·¹ç¤¦»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î19Æü¤Ë½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¼ïÌÜ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¡ªÀ¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤ÈÃæ°æ¤ÎÊúÍÊ¥·¡¼¥ó
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à3°Ì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¤Ç¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤òÄÏ¤ó¤À½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÉÑÈË¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼êÆ±»Î¤¬¸ß¤¤¤òµ¤¸¯¤¤¹ç¤¤¡¢»þ¤ËÎå¤Þ¤·¡¢»þ¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª½ç°Ì³ÎÄêÄ¾¸å¤Ë¥ê¥¦¤È3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÈ¿¶Á¤âÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤¬»¦È²¤È¤·¤Æ¤¤¤¿±ýÇ¯¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤òÁÛ¤¨¤Ð¡¢·ãÊÑ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆßõÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Î»þÂå¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿ÊÆ»æ¡ØWashington Post¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤ò³Î¿®¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤ÈºÇ½ªÅª¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ß¡¦¥Ê¥«¥¤¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢³Î¼¹¤Ê¤ÉÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¶¥Áè¼Ò²ñ¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤¿·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î´Ö¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÎä¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È¤¤¤¦¶È³¦¤Ï¡¢¿´ÍýÀï¤Î°Å¹õ³¹¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¥¨¥ê¡¼¥È¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Îý½¬¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÆñÅÙ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¿¿»÷¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï°Ò³ÅÅª¤ÊÎä¾Ð¤òÍá¤Ó¤»¤«¤±¡¢ÉªÂÇ¤Á¤ò¸«Éñ¤¦½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¥í¥·¥¢Àª¤ÎÂæÆ¬¤¬¸÷¤ê¡¢¶¥ÁèÁê¼ê¤È¤Î·ã¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀº¿À¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Æ±þÀï¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤º£Âç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØWashington Post¡Ù¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¿É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤Þ¤äÃ¯¤«¤Î¼ºÇÔ¤ò´ê¤¦¤³¤È¤â¡¢±£¤ì¤Æ¡ÈÉªÅ´¡É¤ò¸«Éñ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÉ¹¾å¤ÇÀ¸¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤È¤Îå«¤À¡£Æ±»æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤¿·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÎä¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê»þÂå¡¢¡ØÍ§¾ð¤Î»þÂå¡Ù¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡×
¡¡¥ê¥¦¤äÃæ°æ¤È¸À¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£