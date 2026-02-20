ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織へ、NHKの粋な贈り物が話題を呼んでいる。今大会はラテ欄の縦読みなどでフィギュアを後押ししたNHKの女子エースに対する心意気に、感動の声が上がった。

銀メダル獲得から一夜明けた20日、午後7時半からNHKで放送された五輪特集番組の最終盤だった。今季限りで引退する坂本に向け、これまでの軌跡を4分間にまとめたVTRを放送。タイトルは「坂本花織 21年間の軌跡」。今大会も演じた「Time To Say Goodbye」のメロディーに乗せ、4歳でスケートを始めてリンクをハイハイする当時の映像から2018年平昌、2022年北京、そして今大会までの道のりをまとめた。

途中さまざまな秘蔵映像も放出され、NHKの本気ぶりと坂本への愛が感じられるVTRに視聴者も涙した。

「NHKが全スケオタを泣かせにきてる」

「21年を4分って思ったけど涙が止まらない」

「NHKが総力をあげて作ったかおちゃん特集動画見て涙が止まらない」

「NHK最後に泣かせにきた…本気で泣かせにきた…」

「なんよ今日のNHK泣かせにきすぎやろ」

「坂本花織のV素晴らしい、泣ける NHKはプロ集団だわ」

「Time to Say Goodbyeに合わせてかおちゃんの競技人生振り返るなんて泣くに決まってるじゃないですかNHKさん…」

「うわー泣く。高橋成美さんと一緒に泣くー」

「NHKのかおちゃんへの愛がすごい」

「NHKさん、このかおちゃんの振り返りは泣けるよ」

X上にはこのような声が続々。スタジオで出演した解説者の高橋成美さんも号泣し、感動に包まれた。



（THE ANSWER編集部）