「うぶ顔ハンター」のキャッチフレーズを持つ子役出身の25歳女優が、イケメン経営者とクルーズデートへ。バックハグの体勢で手を繋ぎ、イチャイチャする2人にスタジオから驚きの声が上がった。

【映像】"うぶ顔"女優の白肌際立つ水着姿（全身あり）

2月18日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#2が放送された。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表される。シーズン2の舞台は、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタ。スタジオでは霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨(timelesz)、谷まりあがMCを務める。

2日目、女優のはづき（25）は暫定キングの飲食店経営者・ユウキ（29）から指名され、プールパーティーに参加。このプールパーティーでは、ユウキと4人の女性メンバーに、リップを選ぶミッションが与えられた。女性は用意された4本のリップの中から、1本を選択。暫定キングのユウキと同じリップを選んだ女性が、ミッションの勝者となるルールだ。

はづきはこのミッションで、ユウキと同じリップを選ぶことに成功。はづきは選んだリップをユウキに塗ってもらえることになった。はづきの唇に、リップスティックを丁寧にすべらせていくユウキ。塗り終えると、ユウキは「めちゃくちゃ綺麗です」と美しさをたたえ、はづきは「ありがとう」とユウキの頬にキスをした。

その後はづきは、ユウキとクルーズデートへ出かけた。序盤、2人はお互いに好印象を抱いていたことを伝え合い、はづきは「リップ選びで神様が味方してくれた。これもう絶対仲良くなれると思って」と、気になっていたユウキとの初デートに大喜び。ユウキも「これからもっともっと好きになれれば」と前向きに語った。

座席から船の先端部分に移動すると、ユウキの両足の間にはづきが座り、密着した状態で会話を展開。この時ユウキは、初日にはづきが話しかけてくれたおかげで緊張がほぐれたと言い、「めっちゃ好きになった」とストレートにアピールした。いい雰囲気で言葉を交わす2人の手はいつの間にか握られており、バックハグのような体勢でイチャイチャする様子も。初デートとは思えない密着ぶりに、スタジオのせいやは「近い、近いって！」と驚きの声。その後のインタビューでユウキは「初めてのスキンシップでドキドキしました。恋愛が始まったなって感じですね」と、はづきとのデートを振り返っていた。