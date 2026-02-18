辻希美、自宅に“床暖房”導入を決断したワケ「冷たすぎて結構しんどいの」

2月17日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。12日に投稿したブログでは自宅リビングに床暖房を設置する工事が始まったことを報告していたが、今回の動画では、工事を決断した理由を明かした。

【関連】辻希美、自宅リビングの引っ越し＆リフォームを報告「とんでもない大工事」

昼食を作って食べる様子を公開する動画の中で、辻は、「ついに床暖をつけることを決意しました」と切り出し、「ていうのも、やっぱり本当に寒すぎて、家が」「今まだゆめ（次女）が歩かないけど、歩くようになってきて、なんか足冷たいのもなと思って」「子どもたちはね、今ね、全然裸足とかで歩いてるんだけども、大人的にはもう足の裏が冷たすぎて結構しんどいの」「分厚い靴下に分厚いスリッパ履いているけど足が冷たくて」とコメント。

続けて、工事には1〜2ヶ月かかり、いつもお願いしている大工のスケジュールが空いているのが、今を逃すと10月になってしまうと説明すると、「10月ってなるともうゆめが歩き出してるから、ちょっと危ないなと思って、その工事をするの」「床を全部剥がして工事するから、やっぱよちよち歩いてるゆめがいる中での床暖の工事はちょっと危なすぎるなと思って」「だったら今まだ動かないから」と、次女の安全を考慮したと話していた。