思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【ゲーム漬け】プロゲーマーになりたい高校生。この生活を続けて大丈夫なのか？親が今すべき判断」と題した動画を公開。プロゲーマーを目指しゲーム漬けになっている高校生の息子を持つ親の悩みに対し、「やるべきこと」を明確にした上での応援のあり方について具体的な条件とともに解説した。



動画ではまず、高校1年生の息子を持つ親からの相談が紹介された。息子は将来プロゲーマーになることを目指し、平日は深夜2時まで、休日は昼過ぎまでオンラインゲームに没頭。睡眠時間は6時間を切り、頭痛や微熱が続くなど健康面での不安があるという。勉強は一切せず成績は赤点ギリギリだが、課題の提出や授業への参加はしているとのこと。親として夢は応援したいものの、このまま見守っていていいのか苦悩しているという内容だ。



この悩みに対し道山氏は、結論として「やるべきことをやっていればOK」という基準を提示。高校生にとっての「やるべきこと」とは、(1)毎日学校に遅刻せず行く、(2)きちんと卒業する、(3)卒業後の進路を考え、進む努力をする、の3点だと定義した。今回のケースでは、赤点ギリギリでも進級できそうであれば、最低限のラインはクリアしていると分析し、「今の状態なら、とりあえず見守ればOK」との見解を示した。



しかし、ただ見守るだけでなく、親子間で「プロゲーマーを目指す条件」を明確に決めておくべきだと提言。道山氏は、自身が親の立場なら「(1)体調は崩さないようにする」「(2)単位はきちんと取る」「(3)大学には進学し、3年になったら就活をする」という3つの条件を伝えるという。夢を追う期限を設けることで、万が一夢が叶わなかった場合のリスクを減らすことができると説明。これらの条件を守れているうちは応援し、守れていない場合は再度話し合いが必要だと語った。最後に、本気で夢を叶えるためには、成功者の行動を徹底的に真似たり、定期的に大会に出場して実戦経験を積んだりすることの重要性も付け加えた。