YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が、「『お金を貯めたいのに貯まらない...』それは一体なぜ？お金が増えない人の7つの特徴について解説します！」と題した動画を公開。投資アドバイザーの鳥海翔氏が、多くの人が抱える「お金が貯まらない」という悩みの原因を7つの特徴から解説した。



鳥海氏は冒頭、「お金が貯まらないのは、性格や習慣、意志の弱さの問題ではない」と断言。その上で、多くの人が無意識に陥っている7つの特徴を挙げた。まず、「自分のお金の全体像を見ていない」こと。複数の銀行口座やクレジットカード、証券口座に資産が分散し、それぞれの入出金は把握していても、全体の収支を正確に理解していない状態は、「ダイエットしたいのに体重計に乗らないのと同じ」と指摘する。



また、「数字が苦手」なことも大きな要因だという。電気代を1円でも節約しようとコンセントをこまめに抜くといった努力はするものの、その効果はごくわずか。一方で、スーパーとコンビニの価格差や移動時間といった「目に見えないコスト」を考慮せず、非合理的な判断をしてしまいがちだと解説した。



中でも、鳥海氏が最も重要な問題として挙げるのが、「優先順位とルールがない」ことだ。お金が貯まらない人は「収入－支出＝貯蓄」という考え方に陥りがちだが、これでは余った分しか貯蓄に回らない。氏は、人間は収入があればあるだけ使ってしまう「パーキンソンの法則」に触れ、この考え方ではいつまでもお⾦は貯まらないと説明。解決策として、「収入－貯蓄＝支出」という発想の転換を提唱した。つまり、収入があったらまず貯蓄額を先に確保し、残ったお金で生活する「先取り貯蓄」こそが、お金を貯めるための絶対的なルールであると強調した。



その他にも、「将来のことを具体的に考えていない」「資産運用をしていない」「決めたことを継続できない」「情報に振り回される」といった特徴を挙げた鳥海氏。これらの問題は個人の意志の弱さではなく、お金を管理するための「仕組み」が整っていないことに起因すると結論付けた。動画の解説は、なぜ自分がお金を貯められないのか、その根本原因に気づかせてくれる内容となっている。