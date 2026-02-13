お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が12日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。“DMナンパ”の経験について語った。

この日はフリーアナウンサーの森香澄、お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛と共に登場。番組内で放送しているドラマの中で、インスタグラムのDMから交際が始まった描写があったことから、DMで声をかけるとしたらどうするかとの話題となった。

吉村は「“吉村です、お疲れさまです”みたいな」と文章の例を挙げると、「返ってきたら食事かな？“今度ご飯とか行きましょう。みんなで”、“みんなで”は付ける」と続く展開についても言及した。

MCのお笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太は「早っ！」と驚き「っていう経験はおありですか？」と直球質問。吉村は「ありますね。食事もあります」と赤裸々告白し、MCの歌手・鈴木愛理は「えっ！」と仰天した。

吉村は慌てて「でも芸能人じゃないですよ」と芸能人ではないと思わず明言し、「あれ？何言ってんの？」と動揺をみせた。

山里が「芸能人じゃない？どういった方に」とさらに切り込むと、吉村は「ファ、ファンです…」とぶっちゃけ。森は「顔真っ赤」と指摘、吉村は「すぐ丸裸にされる、この番組」と苦笑した。

山里は「お前が脱ぎながら近づいてきただけだろ！」とツッコミを入れて笑わせた。