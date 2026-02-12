知人男性に暴行を加えて死亡させた、傷害致死の罪に問われている男の裁判です。



初公判でそれまでの供述を覆し、「暴力はふるっていない」として無罪を主張した弁護側、第2回公判の2月12日は3人の証人尋問が行われました。



起訴状などによりますと、徳島市伊月町の無職の男・38歳は2024年8月、同じマンションに住む知人男性・当時76歳に暴行を加えて死亡させた傷害致死の罪に問われています。





10日の初公判で被告の男は、逮捕当時の調べに対し、殺意を否定した上で暴行を加えたことは認めていたのを一転、「全面的に否認します、私は暴力をふるっていません」と述べ、無罪を主張しました。12日の第2回公判では、被害者が訪れた大道交番の警察官の証人尋問が行われました。警察官は、被害者が被告の男から殴る蹴るの暴行を受けたとして、被害届を出そうとしたものの、時間や場所について「覚えていない」と答えたことから、被害届は作成せず自宅まで送り届けたと証言しました。また、出頭当時の男を取り調べた警察官の尋問も行われました。起訴状では、被害者が帰宅したあとも、男から暴力をふるわれたとしていて、警察官は、男が「被害者を踏んだり、蹴ったり、 金槌で叩いたりして死亡したのは、自分の暴力が原因としか考えられない」などと供述した旨を述べました。一方で、犯行日時については捜査状況と矛盾があったとも話しました。次回公判は17日に行われます。