日本のルールは「小さな政府」から「国家資本主義」へ変わった…身を守る唯一の武器は「知る力」

教養YouTuberのすあし社長が運営するYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「今、日本の「ルール」が激変していることをご存じでしょうか？【日本経済地図を緊急出版します】」と題した動画を公開した。動画では、日本が「静かなる停滞」と「小さな政府」の時代を終え、国が市場に強く介入する「日本版・国家資本主義」へと移行しつつある現状を解説。著書『日本経済地図』を基に、激変する環境下での生存戦略を提示している。



すあし社長はまず、経済と物価の視点から「安いニッポン」の実態を紐解いた。各国の購買力を示す「ビッグマック指数」において、日本は米国基準でマイナス45.9％と大幅に過小評価されていると指摘。世界ではインフレと共に賃金が上昇する中、日本だけが取り残され、実質賃金の低下と社会保険料という「ステルス負担」の増加により、国民が豊かさを実感できない構造にあると解説した。



また、地政学リスクについては「台湾有事は日本有事」という言葉の現実味を強調。エネルギー資源のほぼ全量を輸入に頼る日本にとって、台湾周辺のシーレーンが戦闘区域となれば経済活動は急停止すると警鐘を鳴らした。さらに産業面では、半導体製造装置や素材分野での日本の高いシェアや、国家プロジェクト「ラピダス」への期待、ハイブリッド車の再評価など、日本が持つ「勝てる武器」についても言及した。



動画の終盤で、人口減少という「静かなる有事」に対しては、単なる頭数勝負ではなく、テクノロジーへの投資による自動化と生産性向上が不可欠だと述べた。すあし社長は、通貨や企業の価値が変わる不確実な時代において、「学び培った知性だけは誰にも奪われない資産である」と結論付け、知る力と考える力こそが身を守る武器になると視聴者に訴えかけた。



