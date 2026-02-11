2006年イタリア・トリノ五輪の女子フィギュアスケートで金メダルを獲得した荒川静香さん（44）が2026年2月5日、自身のインスタグラムを更新。ミラノでのオフショットを披露した。

「Milano」

荒川さんは、「Milano」といい、ミラノの街でポーズをとる姿やオリンピックのロゴとの2ショットなど10枚の写真を投稿した。

また、ハッシュタグをつけて「#duomodimilano」「 #madonnina」「#ガッレリアヴィットリオエマヌエーレ2世」「#幸運の雄牛」「#tiramisu」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、ブルーのチェック柄のコートを羽織り、グレーのハイネックニットトップスとグレーのパンツを着用。2枚目では、ミラノのドゥオーモをバックにポーズをきめていた。6枚目では、オリンピックのロゴをバックに、笑顔をみせていた。

この投稿には、「全てが美しい〜」「トリノの感動を思い出します」「まるで女神様です」「ミラノの風景に負けてない」「神々しいです」といったコメントが寄せられていた。