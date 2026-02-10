¡Ö´ÆÆÄ¤¬Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²»ÃÔ¡×¡¡¼ç±é¤Î¾åÃÏÍºÊå¤¬º¤ÏÇ¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×´°À®ÈäÏªµ¼Ô²ñ¸«
ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå¤µ¤ó¡¢Èþ»³²ÃÎø¤µ¤ó¡¢Âç°æÎç½ï¤µ¤ó¤¬9Æü¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×´°À®ÈäÏªµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹â¿¹ÀéÊæ¸¶ºî¤Î¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×¤¬¥É¥é¥Þ²½
ÆüËÜBSÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò(BS11)¤Ï¡¢¹â¿¹ÀéÊæ¤µ¤ó¸¶ºî¤Î»ùÆ¸½ñ¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×(¹ñÅÚ¼Ò´©)¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×¤òÀ©ºî¡£9Æü¤è¤êU-NEXT¤Ë¤Æ´°Á´ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡¢¤Þ¤¿BS11¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÃÏ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¿ÜºêÍ¥°ì¤Ï¥·¥ç¡¼¥Ñ¥Ö¤ÇÆ¯¤¯¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¡£²ÈÂ²¤äÌ´¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÈªÂÙ²ð¤µ¤ó¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¹â¿¹ÀéÊæ¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤ò²Î¤¦¤¦¤µ¤Î¤ß¤æ¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£
¤¦¤µ¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ÆÆÄ¤ÎÈëÌ©¤ò¥Ý¥í¥ê¡©
¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾åÃÏ¤µ¤ó¡£Èª´ÆÆÄ¤«¤é¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÆÆÄ¤¬¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²»ÃÔ¡×¤ÈÏÃ¤¹¾åÃÏ¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¼Ô¤ÏÂçÇú¾Ð¡£»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Âç°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½¾ì¤¬¥É¥¿¥Ð¥¿¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£