¡¡¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Î¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥ó¡Öµí³Ñ¡×¤¬¡¢1·î29Æü¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î¥Õ¥§¥¢¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆù¤ÎÆüº×¤ê¡×¤ÎÄÉ²Ã´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤¬20¡óOFF¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2·î13Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª ¤ªÆÀ¤¹¤®¡ª¡×¡¡ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤òÁ´Éô¸«¤ë¡ª
¡¡2·î9Æü¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆù¤ÎÆüº×¤ê¡×¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤äÁ°ºÚ¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ê¤ÉÁ´21ÉÊ¤¬209±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢319±ß¡¢429±ß¡¢539±ß¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¡£
¡¡ÄÉ²Ã´ë²è¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤¬20¡óOFF¡×¤Ï¡¢¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤Î¡Ö50ÉÊ¥³¡¼¥¹¡×¡Ö70ÉÊ¥³¡¼¥¹¡×¡Öµí³Ñ¥³¡¼¥¹¡×¡Öµí¥¿¥ó¡¦¾å¾ÆÆù¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹¡×¤¬¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê20¡ó°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³ä°ú¸å¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹¡×¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê6578±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢5262±ß¤Ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢³ä°ú¸å¤Î²Á³Ê¤Ï¡Ö50ÉÊ¥³¡¼¥¹¡×¤¬2446±ß¡¢¡Ö70ÉÊ¥³¡¼¥¹¡×¤¬2974±ß¡¢¡Öµí³Ñ¥³¡¼¥¹¡×¤¬3326±ß¡¢¡Öµí¥¿¥ó¡¦¾å¾ÆÆù¥³¡¼¥¹¡×¤¬4382±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï2·î19Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¡£ÃåÀÊ»þ¤Ëµí³Ñ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó²èÌÌ¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°Í½Ìó¤Ç³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¡¢³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¸ÂÄê¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¡¢¥é¥ó¥ÁÀìÍÑ¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¡¢¿©¤Ù°û¤ßÊüÂê¥³¡¼¥¹¡Ê¾ÆÆù²ñ¡Ë¤Ç¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä¡£
¡¡µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¢µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¡¢µí³ÑÀ®¾ë³Ø±àÁ°Å¹¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Îµí³Ñ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£