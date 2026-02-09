【サンリオ×銀座コージーコーナー】期間限定焼き菓子ブランド「ララプランタン」から全6種が登場【キティ、マイメロ、クロミ、シナモロール】

銀座コージーコーナーは、サンリオキャラクターズとコラボレーションしたホワイトデー期間限定の焼菓子ギフト「〈サンリオキャラクターズ〉ララプランタン」を、2月12日から順次、全国の店舗で期間限定販売する(福井県･京都府･鳥取県に取扱店がない)。販売期間は3月14日頃までを予定している。

本商品は、銀座コージーコーナーのホワイトデーシーズン限定ブランド「la la printemps(ララプランタン)」と、世代を超えて親しまれているサンリオキャラクターズのコラボレーションによる焼菓子ギフト。ホワイトデーや春のお祝いなど、特別な時間をサンリオキャラクターズと一緒に楽しんでもらうことをコンセプトとしている。

ラインアップは全6種類。キャラクターをプリントしたクッキーやマドレーヌを詰め合わせ、ボックス、缶、ポーチなどのパッケージに展開した。お茶会を楽しむハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミをあしらったデザインは、いずれも銀座コージーコーナー限定となっている。

【画像を見る】ラインアップ６種をすべて画像で見る 〈マイメロディ&クロミ〉クッキーアソート、〈サンリオキャラクターズ〉ティータイム缶、〈サンリオキャラクターズ〉ティータイムポーチなど

〈商品ラインアップ〉

◆〈ハローキティ&シナモロール〉クッキーアソート(8個入)

価格:550円(税込594円)

ハローキティとシナモロールを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインした商品。いちご風味とホワイトチョコ風味のクッキーを詰め合わせている。

【内容】

クッキー(いちご風味)4個

クッキー(ホワイトチョコ風味)4個

◆〈マイメロディ&クロミ〉クッキーアソート(8個入)

価格:550円(税込594円)

マイメロディとクロミを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインした商品。いちご風味とホワイトチョコ風味のクッキーを詰め合わせている。

【内容 】

クッキー(いちご風味)4個

クッキー(ホワイトチョコ風味)4個

◆〈サンリオキャラクターズ〉ティータイムギフト(9個入)

価格:900円(税込972円)

お茶会を楽しむサンリオキャラクターズをあしらった限定デザインのボックスに、クッキー、マドレーヌ、プラリネショコラサブレを詰め合わせた商品。

【内容】

アールグレイマドレーヌ 2個

いちごマドレーヌ 1個

プラリネショコラサブレ 2個

クッキー大(ホワイトチョコ風味&いちご風味)2種 各2個

◆〈サンリオキャラクターズ〉ティータイムBOX(13個入)

価格:1,200円(税込1,296円)

4キャラクターをプリントしたクッキーと、4種のマドレーヌなどを詰め合わせた焼菓子セット。

【内容】

マドレーヌ(バター、いちご、ショコラ、アールグレイ)各1個

プラリネショコラサブレ 1個

クッキー(いちご風味)2種 各2個

クッキー(ホワイトチョコ風味)2種 各2個

※原材料の一部にはちみつを使用

◆〈サンリオキャラクターズ〉ティータイム缶(9個入)

価格:1,500円(税込1,620円)

お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた限定デザインの缶に、クッキーと4種のマドレーヌを詰め合わせた商品。

【内容】

バターマドレーヌ 2個

マドレーヌ(いちご、ショコラ、アールグレイ)各1個

クッキー(いちご風味)2種 各1個

クッキー(ホワイトチョコ風味)2種 各1個

※原材料の一部にはちみつを使用

◆〈サンリオキャラクターズ〉ティータイムポーチ(6個入)

価格:1,500円(税込1,650円)

お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた限定デザインのポーチに、クッキーとマドレーヌ3種を詰め合わせた焼菓子ギフト。

【内容】

いちごマドレーヌ 2個

マドレーヌ(バター、アールグレイ)各1個

クッキー大(ホワイトチョコ風味&いちご風味)2種 各1個

また、2月16日10時からは銀座コージーコーナーのオンラインショップでも販売される予定となっている。

■銀座コージーコーナー オンラインショップ

＜マイメロディ＆クロミ＞クッキーアソート（8個入）

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムギフト（9個入）

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムBOX（13個入）

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイム缶（9個入）

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムポーチ（6個入）

専用手提げ袋

ラインアップ全６種