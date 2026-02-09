【サンリオ×銀座コージーコーナー】期間限定焼き菓子ブランド「ララプランタン」から全6種が登場【キティ、マイメロ、クロミ、シナモロール】
銀座コージーコーナーは、サンリオキャラクターズとコラボレーションしたホワイトデー期間限定の焼菓子ギフト「〈サンリオキャラクターズ〉ララプランタン」を、2月12日から順次、全国の店舗で期間限定販売する(福井県･京都府･鳥取県に取扱店がない)。販売期間は3月14日頃までを予定している。
本商品は、銀座コージーコーナーのホワイトデーシーズン限定ブランド「la la printemps(ララプランタン)」と、世代を超えて親しまれているサンリオキャラクターズのコラボレーションによる焼菓子ギフト。ホワイトデーや春のお祝いなど、特別な時間をサンリオキャラクターズと一緒に楽しんでもらうことをコンセプトとしている。
ラインアップは全6種類。キャラクターをプリントしたクッキーやマドレーヌを詰め合わせ、ボックス、缶、ポーチなどのパッケージに展開した。お茶会を楽しむハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミをあしらったデザインは、いずれも銀座コージーコーナー限定となっている。
【画像を見る】ラインアップ６種をすべて画像で見る 〈マイメロディ&クロミ〉クッキーアソート、〈サンリオキャラクターズ〉ティータイム缶、〈サンリオキャラクターズ〉ティータイムポーチなど〈商品ラインアップ〉
◆〈ハローキティ&シナモロール〉クッキーアソート(8個入)
価格:550円(税込594円)
ハローキティとシナモロールを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインした商品。いちご風味とホワイトチョコ風味のクッキーを詰め合わせている。
【内容】
クッキー(いちご風味)4個
クッキー(ホワイトチョコ風味)4個
◆〈マイメロディ&クロミ〉クッキーアソート(8個入)
価格:550円(税込594円)
マイメロディとクロミを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインした商品。いちご風味とホワイトチョコ風味のクッキーを詰め合わせている。
【内容 】
クッキー(いちご風味)4個
クッキー(ホワイトチョコ風味)4個
◆〈サンリオキャラクターズ〉ティータイムギフト(9個入)
価格:900円(税込972円)
お茶会を楽しむサンリオキャラクターズをあしらった限定デザインのボックスに、クッキー、マドレーヌ、プラリネショコラサブレを詰め合わせた商品。
【内容】
アールグレイマドレーヌ 2個
いちごマドレーヌ 1個
プラリネショコラサブレ 2個
クッキー大(ホワイトチョコ風味&いちご風味)2種 各2個
◆〈サンリオキャラクターズ〉ティータイムBOX(13個入)
価格:1,200円(税込1,296円)
4キャラクターをプリントしたクッキーと、4種のマドレーヌなどを詰め合わせた焼菓子セット。
【内容】
マドレーヌ(バター、いちご、ショコラ、アールグレイ)各1個
プラリネショコラサブレ 1個
クッキー(いちご風味)2種 各2個
クッキー(ホワイトチョコ風味)2種 各2個
※原材料の一部にはちみつを使用
◆〈サンリオキャラクターズ〉ティータイム缶(9個入)
価格:1,500円(税込1,620円)
お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた限定デザインの缶に、クッキーと4種のマドレーヌを詰め合わせた商品。
【内容】
バターマドレーヌ 2個
マドレーヌ(いちご、ショコラ、アールグレイ)各1個
クッキー(いちご風味)2種 各1個
クッキー(ホワイトチョコ風味)2種 各1個
※原材料の一部にはちみつを使用
◆〈サンリオキャラクターズ〉ティータイムポーチ(6個入)
価格:1,500円(税込1,650円)
お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた限定デザインのポーチに、クッキーとマドレーヌ3種を詰め合わせた焼菓子ギフト。
【内容】
いちごマドレーヌ 2個
マドレーヌ(バター、アールグレイ)各1個
クッキー大(ホワイトチョコ風味&いちご風味)2種 各1個
また、2月16日10時からは銀座コージーコーナーのオンラインショップでも販売される予定となっている。
■銀座コージーコーナー オンラインショップ
＜マイメロディ＆クロミ＞クッキーアソート（8個入）
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムギフト（9個入）
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムBOX（13個入）
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイム缶（9個入）
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムポーチ（6個入）
専用手提げ袋
ラインアップ全６種