◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝（大会2日目/現地7日）

スノーボード男子ビッグエアの木俣椋真選手が171.50点の2位で銀メダルを獲得。試合後、父と喜びを分かち合いました。表彰式を終えた木俣選手は支えてくれた父・慎也さんと熱い抱擁。試合を振り返り、「緊張もしたし、楽しかったしメダルも取れて、親も喜んで最高の夜になりました」と笑顔でコメント。

さらに、「喜んでくれて自分もうれしいですし。ずっと小さい頃からやってきて、今日現地で見てくれて、さらにメダルとって。もういいことづくしですね」と父・慎也さんへの感謝を表しました。

慎也さんは「率直にめっちゃうれしいです。全部いい表情で滑っていたなと思います。喜びを表に出すタイプではないが、立った時に相当なガッツポーズをしていたので、すげーうれしかったんだなっていうのもありますし、僕もめっちゃうれしかったです」と喜びを表しました。

男子ビッグエアでは初の表彰台となった木俣選手。日本勢は木村葵来選手が179.50点で金メダルを獲得し、日本勢がワンツーの快挙となっています。