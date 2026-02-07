この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

就活系YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒へ】「新卒は大手一択。」この理由、ちゃんと説明します。｜企業選び・ベンチャー」と題した動画を公開。元Amazon Japanのusutaku氏、元三井物産の川崎佑馬氏、元ANAのあみ氏が出演し、全員一致で「新卒は大企業に行くべき」と回答した理由を赤裸々に語った。



動画では、まず大企業の待遇面についての話題で盛り上がった。川崎氏は商社の給与事情について、「1年目は400万円くらいだが、2年目で倍になり、3年目で1000万円に到達するケースも多い」と具体的な数字を提示。これに対しusutaku氏も、Amazonは「1年目から引くほど高い」としつつ、外資系特有のシビアな評価制度に言及した。特に盛り上がったのはストックオプションの話で、usutaku氏は「勤続10年の証である“赤バッジ”をつけている社員は、株価上昇も相まってほぼ確実に“億”を持っている」と、笑いを誘いながら夢のあるエピソードを披露した。



後半では「大手かベンチャーか」という究極の問いに対し、usutaku氏が「迷っている時点で大企業に行くべき」と熱弁を振るった。「大企業からベンチャーへの転職は容易だが、逆は難しい」とキャリアの不可逆性を指摘し、「学生時代にベンチャーでインターンをして力をつけ、新卒カードで大手に行くのが最強のコスパ」という独自のキャリア論を展開。川崎氏もこれに同意し、商社のような巨大組織だからこそ学べる「調整能力」や「世界規模の視座」は、独立後も役立つスキルだと語った。



動画全体を通して、現在は独立・転職している3名だからこそ語れる「大企業の強み」と「それを捨てるリスク」がリアルに描かれており、就活生にとって綺麗事抜きの指針となる内容となっている。



