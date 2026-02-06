おしりを撫でてほしくて、強めに要求をしてくる三毛猫。最初は要求通りに撫でていたのですが、その後手を止めてみると…？撫でるのをやめた後の「チラ見」が可愛すぎると176万再生突破の話題に。「もっちりボディがたまらん」「しっぽによるお気持ち表明がかわいすぎるw」「ゆっくり振り返るのがウケる」などのコメントが寄せられました。

【動画：おしりを撫でられる三毛猫→飼い主さんが『手を止める』と…たまらなく愛おしい反応】

飼い主に撫でてほしい三毛猫

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、投稿主さんにおしりを撫でてほしい三毛猫「ミケ」ちゃんの様子。とある日、ミケちゃんはノドを鳴らしながらごきげんな様子で飼い主さんへ近づいてきました。まるで最初から撫でられるのを待っていたかのような雰囲気だったそう。

投稿主さんが撫でてあげると、ミケちゃんが満足そうに座りご機嫌な様子で佇んでいます。おしりをカリカリとかかれたり、トントンとされて喜んだよう。

撫でるのをやめると…

投稿主さんが少しの間、撫でるのをやめると、ミケは驚きの行動をとったんだそう。少し間を置いてからミケがした行動は、なんと「チラ見」。しかも、手を止めてからすぐに見るのではなく、再開しないのをしばらく待ってからチラ見をしたそう。

「もう終わりなの？」なのか、「もっと撫でてよ！」と思っているのか、はたまた「なんでやめちゃうの？」なのか。どう感じているかはミケちゃんにしかわかりませんが、すこし遠慮がちなチラ見がとても可愛らしかったといいます。

しっぽはご機嫌のバロメーター

今回の「チラ見」をよく観察をしてみると、ミケは投稿主さんが撫でるのをやめて、なんの合図もなしにチラ見をしたのではなく、わかりやすい「お気持ち表明」があったよう。

それを確認できるのは、ミケの「しっぽ」です。投稿をよく確認してみると、撫でているときはご機嫌な様子でしっぽをピンッと上に立てています。

ですが、撫でるのをやめた途端に少しずつしっぽが下がってきていたんだとか。

そして、チラ見する直前では、しっぽは完全にさがっていたといいます。

このことから、ミケちゃんなりに投稿主さまに対して、ご機嫌具合を表現し「我慢の限界」が来たら、「チラ見」をしたのではないかと予想されます。

真相はミケのみぞ知るところですが、言葉が通じないので確かめるすべがありません。ですが、ごきげんなしっぽが落ちていくさまも、最後にチラ見をするのも、大好きな投稿主様に甘えたい一心でやったであろうミケなのでした。

投稿には「まるで絵からでてきたような鮮やかな三毛猫さん、かわいすぎる」「催促するような顔がめっちゃ面白いw」「ムチムチなボディにきれいな配色の三毛」「振り返るスピードとタイミングが絶妙」「間の使い方が秀逸だねw」「最初の鳴き声がかわいすぎる」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ほかにもミケちゃんが飼い主さんに甘える様子をたくさん見ることができますよ。

ミケちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。