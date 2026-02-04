大分県内全域でインフルエンザの流行が急拡大する中、現場の医師はこれから迎える受験シーズンへの影響に警戒を呼びかけています。

【写真を見る】インフル「B型」急拡大なぜ流行？受験直撃、医師が警戒呼びかけ

流行が拡大しているインフルエンザ。県教委のまとめでは、大分市内で学級・学年閉鎖となっている小中高校は3日時点で30校にのぼり、1週間前から4倍近くに増えています。

（あんどう小児科・安藤昭和院長）「発熱で受診された患者さんの半分以上はインフルエンザという印象。年末にA型のピークがきて、年末年始を挟んでちょっと収まりかけたが、2週間ぐらい前からほとんどB型が主流という状況でインフルエンザの患者が増えている」

大分市のあんどう小児科では1月下旬からインフルエンザの患者が週ごとに倍増しているといいます。来院者が増加する中、発熱のある患者については部屋を分けるなどして対応しています。

（安藤昭和院長）「そこまで感染力は強くはないが、近い距離で咳を浴びる。咳を防いだ手で触ったところを別の人が触って、その手で目や鼻を触るとうつる可能性はある」

インフルエンザB型、多くは消化器系統に症状

B型はA型に比べて消化器系統に症状を伴うことが多いといいます。今回の感染拡大はピークが1か月以上続く可能性を否定できないと注意を呼びかけています。

（安藤昭和院長）「受験シーズンに流行がかかる可能性はちょっと心配されるところです。ワクチン接種は効果が出るのに2週間ほどかかりますので、2月末、3月初めの受験シーズンが心配でまだ受けてない方はワクチン接種も効果的な予防策になります」

インフルエンザはマスクを着用し、2メートル以上の距離を空けることで感染力は大幅に減るといわれています。また、手洗い、うがいや部屋の換気も有効な感染防止対策です。