2024年元旦にスポーツ紙で熱愛を取りざたされたフリーアナウンサーの田中みな実と、元「KAT-TUN」の亀梨和也。2人の動向が注視されるなか、亀梨に田中との“共通点”が浮上し、ファンをざわつかせている。

発端となったのは、亀梨が1月31日にYouTubeチャンネルに投稿した動画。トイプードルとチワワの2匹の愛犬を連れて、亀梨が都内の愛犬向け複合施設を訪れるという他愛ない内容だったのだが……。

「亀梨さんが愛犬と遊んでいたところ、別の犬が現れ、亀梨さんの犬が威嚇したのです。亀梨さんは“ダメ”という意味で数回、『いけない』と優しく諭しました。ただ、この動画がX上で切り抜かれて拡散され、田中さんの犬に対する叱り方と似ていると話題になったのです。

2023年3月に田中さんが仲里依紗さんのYouTubeに出演した際、田中さんの愛犬が吠える場面があり、口に指を当てて『いけない』と叱っていました。犬を叱る言葉としてはそうめずらしいものではありませんが、田中さんと亀梨さんに似た印象を受ける人もいたようです」（スポーツ紙記者）

2人の「犬の叱り方動画」に関して、Xでは

《亀梨くんと田中みな実の怒り方そっくりってレベルじゃない。生活の空気を共有してないとここまで揃わない気がする》

《付き合うと似てくるっていうしね》

《怒り方はモロだし、亀梨の喋り方がすごい田中みな実っぽい》

など、そっくりぶりに驚く声があがっている。

また、かねてから、田中の“影響力”が話題になっていたようだ。

「1月17日の亀梨さんのYouTubeに、撮影で訪れた京都滞在中のナイトルーティン動画が投稿されました。愛用する洗顔フォームや化粧水、乳液などスキンケアの様子を紹介する内容でしたが、美容キャラの田中さんを想起する人もいたようです。

2024年1月の『サンケイスポーツ』によれば、田中さんと亀梨さんは2023年の美容雑誌の対談で意気投合し、交際に発展したとされています。もともと、亀梨さんの美意識の高さは有名でしたが、田中さんとの交際報道以降、よりそうした一面が際立って見えるようです」（芸能記者）

交際報道から2年が経つが、2人の動向はなにかと注目を集めてきた。

「田中さんは2025年3月のラジオ番組『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）で、リスナーから恋愛観を聞かれて、20代のころは積極的だったことを告白。ただ、『いまは恥ずかしくなるの。自分のことを、恋愛対象に当たり前にしてるよねって気持ちでしゃべっちゃっていると、意外と向こうが全然あなた恋愛対象じゃないですよーって思っている場合があるということが、いまの私』と、弱気な発言をする場面もあったのです。

その後、同年10月に『NEWSポストセブン』で破局、12月の『週刊女性PRIME』では交際継続と、真逆の内容が報じられたため、混乱しているファンも多いようです」（同前）

田中と亀梨の“リアル”な関係ははたして──。