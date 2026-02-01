「プロレス・新日本」（１日、後楽園ホール）

約６年ぶりに開催されたヤングライオン杯の決勝が行われ、３年目の村島克哉（２５）が逆エビ固めで嘉藤匠馬（２３）を撃破し、初制覇した。

同期対決となった決勝で執拗（しつよう）な左腕殺しに遭った村島は、嘉藤の脇固めで窮地に陥ったが、何とかロープに逃れた。カウンターでのフロントスープレックスで形勢を逆転。豪快なアバランシュホールドでたたきつけると、強烈な逆エビ固めで絞り上げ、さらに体全体で反動をつけてとどめを刺しギブアップを奪った。

若手の登竜門を制した村島はバックステージで息を切らしながら、「村島克哉、無事優勝できました！」と歓喜の声を響かせた。また、直訴を続けて１月にようやく発売された自身初の公式Ｔシャツを掲げながら、「前までは個性とか出てなくて、他のヤングライオンと同じただの１人って感じだったけど、最近やっと素を出せるようになった。Ｔシャツを出してくれって訴えて訴えて、ムカついてムカついて、怒りに変えた結果、ヤングライオン杯も優勝できた。今日は最高の気分だよ」と声を張り上げた。灰になったホープはさらに続けて、「ヤングライオン杯を優勝したんだ。次は海外！海外！海外に連れていけ！コノヤロー」と絶叫した。

◆ヤングライオン杯歴代王者

（１）小杉俊二…１９８５年

（２）山田恵一…１９８６年

（３）蝶野正洋…１９８７年

（４）山本広吉（天山広吉）…１９９３年

（５）小島聡…１９９４年

（６）中西学…１９９５年

（７）石沢常光…１９９６年

（８）鈴木健三…２０００年

（９）田口隆祐…２００４年

（１０）後藤洋央紀…２００５年

（１１）北村克哉…２０１７年

（１２）カール・フレドリックス…２０１９年

（１３）村島克哉…２０２６年