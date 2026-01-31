ホテルの宿泊時によくやりがちな失敗について、スーパーホテルが公式TikTokアカウントで紹介しています。

【要注意】「えっ…ショック」 これがホテル宿泊時にやりがちな“失敗”です！

公式TikTokアカウントは、「地味に引きずるショックな事件」とコメントした上で「ホテルあるある」というタイトルの動画を公開。

この動画では、「コンビニでいつもは買わないお高いお菓子を買いがち」と紹介されており、女性がコンビニでスイーツを手に取る様子が収められています。

その後、ホテルにチェックインした女性が「後で食べよう」と考え、客室内の冷蔵庫にスイーツを入れたものの、そのまま忘れてチェックアウトする様子が映し出され、動画が終わりました。

この投稿に対し、SNS上では「私もご当地の牛乳のミニサイズを2本買ってホテルの冷蔵庫に入れたままチェックアウト。途中の道の駅で思い出す。また買い直すというもったいないことをしました」「アイス買ってお風呂入ってゆっくりまったりしてから食べようと思って部屋に戻ったら冷蔵庫に冷凍室がないことに気づいてすぐに食べなくちゃいけなくなる」など、ホテル宿泊時の失敗に関する声が上がっています。

ホテルをチェックアウトする際は、客室内の冷蔵庫に食品を入れていないか確認しましょう。