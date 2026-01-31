シドニー・スウィーニーの下着ブランド、発売後即完売 ランジェリー姿でLAに登場する新映像も
スキャンダラスなスタートを切ったシドニー・スウィーニーが手掛ける下着ブランド「SYRN」が、発売から数時間で第1弾アイテムを完売させた。ハリウッドサインをブラジャーで飾るPRが物議を醸した彼女だが、下着姿でロサンゼルスの街に現れる新たなプロモーション動画も公開された。
【写真】自身のブランドの下着を着用するシドニー・スウィーニー
現地時間1月29日、SYRNが公式インスタグラムを更新し、「第1弾商品が完売しました」とアナウンス。「この数日の間、皆さんから寄せられた愛とサポートに心から感謝します。本当にうれしいです。より多くの皆さんのお手元になるべく早く商品が届くよう、再入荷に向けて頑張っています。SYRNワールドをもっと、皆さんにご紹介するのが待ちきれません」と、ファンに感謝を伝えた。
SYRNのローンチを控えた数日前には、LAのランドマークであるハリウッドサインに自ら登り、ブラジャーで飾り付けるプロモーションを行い、ハリウッド商工会議所からクレームを付けられるなど物議を醸したシドニー。
ローンチ後には、新たなプロモーションも実施。バーガンディのレースランジェリーとファーコートだけを身にまとい、ロサンゼルスの街に登場する映像も公開されている。
映像をシェアしたSYRNの公式インスタグラムには、「イギリスで買えるのはいつ？」「自分の分を買ったよ！ ワクワクしてる」「再入荷はある！？！？！」「色もデザインも最高」など、ファンからのコメントが寄せられている。
引用：「シドニー・スウィーニー」インスタグラム（＠sydney_sweeney）
【写真】自身のブランドの下着を着用するシドニー・スウィーニー
現地時間1月29日、SYRNが公式インスタグラムを更新し、「第1弾商品が完売しました」とアナウンス。「この数日の間、皆さんから寄せられた愛とサポートに心から感謝します。本当にうれしいです。より多くの皆さんのお手元になるべく早く商品が届くよう、再入荷に向けて頑張っています。SYRNワールドをもっと、皆さんにご紹介するのが待ちきれません」と、ファンに感謝を伝えた。
ローンチ後には、新たなプロモーションも実施。バーガンディのレースランジェリーとファーコートだけを身にまとい、ロサンゼルスの街に登場する映像も公開されている。
映像をシェアしたSYRNの公式インスタグラムには、「イギリスで買えるのはいつ？」「自分の分を買ったよ！ ワクワクしてる」「再入荷はある！？！？！」「色もデザインも最高」など、ファンからのコメントが寄せられている。
引用：「シドニー・スウィーニー」インスタグラム（＠sydney_sweeney）