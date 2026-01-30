初期症状は風邪に似ているものの、感染すると致死率が推定40〜75％という「ニパウイルス」。WHOが「流行を引き起こす可能性がある」として警戒しています。流行している地域を訪れないことが大事ですが、対策や今後の見通しを専門家に聞きました。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「致死率40％超『ニパウイルス』日本では？」をテーマに解説します。

■インドで2人感染…近隣国が水際対策

忽滑谷こころアナウンサー

「まだ聞き慣れないニパウイルス。国立健康危機管理研究機構によると、ウイルスを持つ動物との接触や、その動物の唾液や尿などで汚染されたものを口にすることでヒトへと感染します」

「発熱・頭痛・おう吐・筋肉痛などで、よくある風邪のような症状ですが、その後に意識障害などの神経症状が現れ、さらに重症化すると急性脳炎に至ることもあるといいます。

「去年12月下旬、インド東部で2人の感染が確認されました。ロイター通信によると2人は医療従事者だということです。インドの保健当局は2人に接触した196人のウイルス検査を行い、全員陰性だったと発表しています」

「しかしインドでの感染確認を受け、タイやシンガポールなどの空港ではインドから到着した乗客らに検温を行うなど、水際対策を強化しています」

鈴江奈々アナウンサー

「日本では馴染みのないウイルスの名前を聞くと、どういうウイルスなのかな？と気になりますよね」

桐谷美玲キャスター

「実態がわからない分、そういった怖さはありますよね」

■ヒトからも感染…対症療法が中心

忽滑谷アナウンサー

「早々の検疫強化など、近隣の国がなぜこれほど警戒しているのでしょうか。WHO（世界保健機関）によると、ニパウイルスは感染すると致死率が40〜75％と推定されています。ただ、地域の医療環境などによって異なる場合があるともされています」

「無症状の場合もあり、ヒトからヒトへの感染も確認されています。そしてワクチンや効果的な治療法はなく、対症療法が中心です」

「WHOは『流行を引き起こす可能性がある』として、優先して対応すべき10の疾患として、新型コロナやSARS、MERSなどとともにニパウイルスも挙げています」

「日本国内での患者の報告はこれまでありません。1998〜1999年にマレーシアで初めて確認されたまだ新しい感染症で、2001年以降はバングラデシュやインドでほぼ毎年患者が報告されています。まだ新しいということで未知な部分も多いです」

■ヒトへの感染経路は主に3ルート

山粼誠アナウンサー

「これから情報を冷静に見極めていきたいなと思いますが、仮に広がっていくとなった場合、どうやって広がっていくんですか？」

忽滑谷アナウンサー

「ヒトへの感染経路を分類すると、主に3つあります。1つ目が、コウモリがウイルスを持っていた場合、コウモリがかじったり尿がかかったりしたフルーツをブタなどの家畜が食べて感染し、その家畜の体液などからヒトに感染するというルートです」

「2つ目は、コウモリがかじるなどしたフルーツをヒトが食べたり、ジュースにして飲んだりして口にして感染するというルート。3つ目がヒトから人への感染で、医療従事者や家族などが、おう吐や排せつしたものに触れて感染した例が報告されています」

「1つ目と2つ目に共通する対策は、まずウイルスを持っているコウモリとの接触を管理する、豚舎などにもコウモリが入らないようにすることです。かじった跡があるフルーツは食べない、家畜にも食べさせないことが大事です」

「また、フルーツはよく洗ってから皮をむいて食べるようにしてください」

「3つ目のヒトからヒトへの感染ですが、感染対策の徹底しかないということです。体調不良や病気の人の世話をするときは、マスクや手袋などをして、終わった後にはしっかり手洗いをすることが大事とされています」

■今後日本で流行する可能性は？

桐谷キャスター

「これまでは日本国内での感染はないということでしたが、今後日本で流行する可能性はあるんですか？」

忽滑谷アナウンサー

「去年の訪日外国人客が4200万人を超えて過去最多となっていますし、日本から海外に旅行に行く人も増えています。そのためウイルスが日本に入ってくる可能性はゼロではありません」

「ただ、29日に取材した感染制御学の専門家である東邦大学の小林寅竽（いんてつ）教授は日本で流行する可能性について『否定はできないが、可能性は低いのではないか』と話していました」

「日本から海外に行く際は、外務省のホームページなどで感染症が目的地で流行していないかを確認するようにしてください。ニパウイルスについては27日、インドを対象に注意喚起の情報が載せられています」

■専門家に聞く…現地でできる対策

忽滑谷アナウンサー

「どうしても感染が確認された地域に行かなくてはいけない場合にできる対策について、小林教授に聞きました。できるだけ動物との接触は避けること、アルコール消毒が有効なので手洗いと消毒をしっかりすることなどに注意をしてほしいということでした」

「まだワクチンや治療法はまだありませんが、ロイター通信によると現在、新型コロナウイルスのワクチン開発に携わったオックスフォード大学の研究者らが、ニパウイルスのワクチン開発に取り組んでいるということです」

鈴江アナウンサー

「新しいウイルスで対策もこれからということですが、日本で普通に生活している分には、それほど大きな危機感を持つ必要はない段階ということも理解できました」

忽滑谷アナウンサー

「インドなどでは流行も懸念されるニパウイルスですが、感染を広げないためにも、正しく理解して対策をしていく必要がありそうです」

（2026年1月29日『news every.』より）