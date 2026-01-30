セルティックがユトレヒトを4発撃破でEL決勝Tプレーオフへ! 前田大然はスタメン出場
[1.29 EL第8節 セルティック 4-2 ユトレヒト]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第8節が29日に行われ、24位セルティックはホームで34位ユトレヒトに4-2で勝利した。この結果、21位での決勝トーナメントプレーオフ進出が決定。FW前田大然は先発出場し、後半23分までプレーした。
MF旗手怜央を出場停止で欠くセルティックは前半6分に先制。右のショートコーナーからDFキーラン・ティアニーの折り返しをFWベンジャミン・ニグレンが押し込んだ。
前半10分にはニグレンがペナルティエリア左でGKバシリス バルカスのパスをカット。前田を狙ったクロスがDFニック・フィールヘーフェルに当たり、ゴールに転がり込んだ。
さらに前半18分、右CKの流れで相手にハンドがあったとして、VARを経てPKを獲得する。同19分にキッカーのMFアルネ・エンゲルスが右足でゴール右に決め、3-0とした。
前半44分と後半17分に失点を喫して3-2となったものの、後半21分に左CKからエンゲルスのクロスをDFオーストン・トラスティーが頭で押し込み、ダメ押し弾を奪取。そのままセルティックが4-2で逃げ切り、プレーオフ出場権をつかんだ。
