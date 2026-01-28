¡ÖGQuuuuuuX¡×BD»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¡Ö17¥Ð¥ó¥Á»ö·ï¡×¼ýÏ¿¡¡¤¢¤Î¡ÖÌ¾Á°¤À¤±¤Î»ö·ï¡×¤¬Êä´°¤Ø
¡¡2026Ç¯5·î27Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î±ÇÁü¾¦ÉÊ¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX -Beginning-¡Ê4K ULTRA HD Blu-ray¡ÜBlu-ray¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²»À¼ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÃæ»ß¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë±Ý¸ÍÍÎ»Ê»á¤Ë¤è¤ë¿·µ¬½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡Ö17¥Ð¥ó¥Á»ö·ï¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX -Beginning-¡Ê4K ULTRA HD Blu-ray¡ÜBlu-ray¡Ë¡×¤Î³µÍ×
¡¡¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÏÉÊÈÖ¡ÖBCQA-0021¡×¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1Ëü780±ß¤Ç¡¢4K ULTRA HD Blu-ray¡¢Blu-ray¡¢ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î3ËçÁÈ¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ýÏ¿»þ´Ö¤Ï¹ç·×Ìó240Ê¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊÔ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì»úËë¤ä¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÆüËÜ¸ì²»À¼¥¬¥¤¥É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢24¥Ú¡¼¥¸ÁÛÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·µ¬½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡Ö17¥Ð¥ó¥Á»ö·ï¡×¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤ÏÆÃÊó¡¦Í½¹ðÊÔ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM½¸¤Î¤Û¤«¡¢·à¾ì¸ø³«»þ¤ËËÜÊÔ¾å±Ç¸å¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤äÉñÂæ°§»¢±ÇÁü¤â¼ý¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ö17¥Ð¥ó¥Á»ö·ï¡×
¡¡º£²óÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö17¥Ð¥ó¥Á»ö·ï¡×¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¤È¥«¥à¥é¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ËÌ¾Á°¤À¤±¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤¬¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
¡¡Ê¸Ì®¤«¤é¥¸¥ª¥óÂ¦¤¬17¥Ð¥ó¥Á¥³¥í¥Ë¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢²¿¤é¤«¤ÎÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶ÉºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Àµ»Ë¤ª¤±¤ë¡Ö30¥Ð¥ó¥Á»ö·ï¡×¤È¤Î´ØÏ¢¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡Ö17¥Ð¥ó¥Á»ö·ï¤Î¿¼·¡¤ê¤¤¿¡×¡Ö»ö·ï¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÊä´°¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÃæ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Êª¸ìÀ¤³¦¤ò¹¤²¤ë·Á¤Ç¤Î¿·µ¬¾®ÀâÄÉ²Ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢³µ¤Í¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÊä´°¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢È¯ÇäÆü¤òÁ°¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
