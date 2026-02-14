命の価値は「長さ」で決まるわけではない 短い命に込められた“目的のある死” 川辺を飛び交う小さな羽虫、カゲロウ。成虫の寿命はわずか１日とも数時間ともいわれます。羽化したその瞬間から、彼らは食べることすらできず、ただ空を舞い、相手を見つけて交尾を終えると静かに死んでいきます。人から見れば儚い一生ですが、その短さこそが、彼らにとって「生の完成」なのです。 カゲロウは成虫になるまでの大半を水中で過ご