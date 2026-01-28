スタバ、新作フラペチーノがきょう1・28登場 別添えのワッフルクッキーで極上体験【期間限定】
スターバックスはきょう28日から、バレンタインシーズンを彩る期間限定商品『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ（R）』を発売する。エスプレッソとチョコレート風味を組み合わせた、デザート感覚で楽しめる一杯で、自分へのご褒美にもぴったりな“極上のアフォガートフラペチーノ体験”を提案する。
【別カット】『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ（R）』
同商品は、クリーミーなコクとなめらかな口当たりをあわせ持つクリームカカオベースを使用。ひと口吸い上げると、チョコレート風味の濃厚な味わいが広がり、そこにバリスタが仕上げとして注ぐ抽出したてのエスプレッソの芳醇な香りと深い余韻が重なっていく。時間の経過とともにエスプレッソが全体に溶け合い、まるでアフォガートのような味の変化が楽しめるのも特徴だ。
トップにはホイップクリームと、口どけのよいカカオシェイブをトッピング。見た目にもリッチな仕上がりで、カカオのほろ苦さとミルキーな甘さがバランスよく調和する。フラペチーノでありながら、スイーツを味わっているかのような満足感を演出している。
今回の“極上体験”を完成させる存在として用意されたのが、別添えのワッフルクッキー。フラペチーノをディップして味わうことで、冷たいドリンクに香ばしいクッキーの食感が加わり、味わいに立体感が生まれる。すくって、浸して、口に運ぶという一連の動作そのものが、新しい楽しみ方として提案されている。
さらに、より濃厚な味わいを求める人には、チョコレートソースの追加カスタマイズも用意されている。追加料金は不要で、まろやかな甘さにとろりとしたチョコレートのコクが重なり、エスプレッソのほろ苦さとのコントラストがより際立つ。バレンタインシーズンならではの、贅沢感あふれるアレンジとなる。
■商品名／価格（表示価格は税込の総額表示）
『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ（R）』Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：884円
店内利用の場合：900円
※一時的な欠品、または早期に販売終了する場合がある。
