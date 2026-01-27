円安が続く中、資産を増やす手段として「外貨預金」が注目されています。金融機関によっては、外貨預金の口座を開設した人を対象に、現金やポイント付与などのキャンペーンを行っています。外貨預金を始めるか迷っている人もいるのではないでしょうか。

【豆知識】「えっ…」 これが「外貨預金」の知られざるリスクです！

外貨預金の仕組みのほか、外貨預金のメリット、デメリットなどについて、さまざまなテレビ番組に出演するファイナンシャルプランナー（FP）の水野崇さんに聞きました。

外貨預金は「通貨分散の手段」と位置付けること

Q.そもそも、外貨預金とはどのような金融サービスなのでしょうか。日本円をドルなどの外国の通貨に交換して預金するサービスなのでしょうか。

水野さん「外貨預金は、『日本円を米ドルやユーロなどの外国通貨に両替し、その外貨のまま銀行に預ける』預金サービスです。仕組みとしては、円を外貨に交換して預けるという理解でおおむね正しいのですが、為替リスクや手数料を伴う点で、実質的には運用商品に近い性質があります」

Q.円安の今、資産を簡単に増やす上で外貨預金は有効なのでしょうか。外貨預金のメリット、デメリットも含めて、教えてください。

水野さん「外貨預金は、日本より金利の高い外貨で運用し、利息が得られる点が魅力です。現在、日本と米国の金利差は大きく、米ドル預金は円預金よりも高金利が期待できます。新規顧客向けに短期のキャンペーン金利を打ち出す銀行も多く、初心者にとって魅力的に映ることがあります。

外貨預金の主なメリットは、日本より高金利の外貨で運用し、高い利息収益が期待できる点です。さらに、異なる通貨で資産を保有することで、円だけに偏るリスクを軽減する『通貨分散の手段』の役割も果たします。

外貨預金の最大の注意点は、為替変動リスクです。外貨預金は、預け入れ時と払い戻し時に必ず円と外貨を交換するため、その間に円高に動くと金利で得た利益が相殺され、円ベースで元本割れする可能性があります。また、預け入れと払い戻しの両方でかかる為替手数料（スプレッド）は小さくないコストです。交換頻度が多いと実質的な利益を削り、高金利の効果を薄めてしまいます。さらに、日本の預金保険（ペイオフ）の対象外であり、円預金のような元本保証はありません。

このように、外貨預金を『高金利で簡単に資産が増える』商品と考えるのは危険です。為替リスクと手数料コストを理解した上で利用する『通貨分散の手段』と位置付けるべきです。高金利を理由に短期で利益を狙うのではなく、長期的な資産分散の目的で利用することが有効です」

Q.もし外貨預金を始める場合、どのような金融機関を選ぶとよいのでしょうか。

水野さん「金利の高さだけではなく、為替手数料の水準やサービスの使いやすさ、取り扱い通貨の豊富さといった総合力で金融機関を比較することが重要です。

これらの条件を満たしやすいのはネット銀行であり、外貨預金を利用する上で最も合理的な選択肢といえます。中でもソニー銀行や住信SBIネット銀行は為替手数料が数銭程度と低く、通貨ラインアップや積立機能、アプリの使い勝手など、外貨サービス全体の完成度が高いため、初心者でも安心して利用できます。

また、通常金利に加えて短期のキャンペーン金利が設定されることも多く、外貨預金の利息を受け取りやすい点もメリットです」

高金利の外貨で運用して利息を得るとはいえ、為替変動リスクや手数料を無視することはできません。異なる通貨に資産を分散しつつ、長期的に保有するのが良さそうです。金融機関の中には、外貨預金を利用するのに向いている銀行も増えています。外貨預金はリスクや手数料をしっかり調べた上で始めましょう。