¡ÚË­¿Ã·»Äï¡ª¡Û¾¾Ê¿¸µ¹¯(¾¾²¼Þ«Ê¿)¤Î¡È¶â¿§¤Î³»¡É¤¬ÏÃÂê¡ª18ºÐ¤Î¸µ¹¯¤¬¤Þ¤È¤Ã¤¿¶âÂËÈþ¶ñÂ­¤ÎÍ³Íè¤ÈÆÃÄ§

NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Âè3²óÊüÁ÷¡Ö·èÀïÁ°Ìë¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¹â¾ë¤ËÊ¼ÎÈ¤ò±¿¤Ó¹þ¤àÇ¤Ì³¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¾¾Ê¿¸µ¹¯¡Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ë¤¬¡¢¤Õ¤È·üÇ°¤Î¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾å¼ê¤¯»ö¤¬±¿¤Ó²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ÄÂÀ¼éÍÍ¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤Ù¤¤«¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ó¤Ê¸µ¹¯¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¶â¿§¤Î³»¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Î³»¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¶âÂËÈþ¶ñÂ¡Ê¤¤ó¤À¤ß¤°¤½¤¯¡Ë¤È¸À¤¤¡¢¶âÊ´¤ò»¶¤é¤·¤¿¼¿¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤ËÉÊ¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¶âÂËÈþ¶ñÂ¤¬¤É¤ó¤Êµ»Ë¡¤Çºî¤é¤ì¡¢¤Ê¤¼¡È¶âÂËÈþ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤µ¤é¤ËÃ¯¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤«¡ÊµÁ¸µ¤ÎÂ£¤êÊªÀâ¡¿²È¿ÃÀâ¡Ë¤ä¡¢»ËÎÁ¤¬ÅÁ¤¨¤ë¸µ¹¯¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡È¶âÂËÈþ¡É¤È¸Æ¤Ö¡© Ã¯¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
¤³¤Î¶âÂËÈþ¶ñÂ¤Ï¶âÎ¯ÅÉ¡Ê¤¤ó¤¿¤á¤Ì¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦µ»Ë¡¤ÇÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ëÂ¤Ã¤Æ¶âÂËÈþ¶ñÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶âÎ¯ÅÉ¤È¤Ï¼¿¤òÅÉ¤Ã¤¿¾å¤«¤é¶âÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²¼ÉÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¾¾Ê¿¸µ¹¯¤¬²³¶¹´Ö¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç¤¢¤ëÂç¹âÊ¼äîÆþ¡Ê¤ª¤ª¤¿¤«¤Ò¤ç¤¦¤í¤¦¤¤¤ì¡Ë¤ËÎ×¤ó¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ã¯¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¡¢º£ÀîµÁ¸µ¡ÊÂçÄáµÁÃ°¡Ë¤¬Â£¤Ã¤¿¡©
°ì¡¢±ÊÇ¯¤Î»óÉú¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤¿²È¿Ã¤¿¤Á¤¬Â£¤Ã¤¿¡©
°ÊÁ°¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼èßºØ±é¤¸¤ëµÁ¸µ¤¬¾¾ËÜ½á±é¤¸¤ë¸µ¹¯¤ËÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤Î¸µ¹¯¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶âÂËÈþ¶ñÂ¤ò¹»Àµ¤¹¤Ä¡È£·¥Ñ¡¼¥Ä¡É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯
¸µ¹¯¤Î¶âÂËÈþ¶ñÂ¤Ï³õ¡¦ÌÌËË¡¦ÂçÂµ¡¦Æ¹¡¦äÆ¼ê¡¦ÐÐ½Ý¡¦æúÅö¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÁÀî²È¹¯½êÍÑ ¶âÂËÈþ¶ñÂ¡Ê²èÁü¡§Wikipedia¡Ë
Æ¬·Á³õ¡Ê¤º¤Ê¤ê¤«¤Ö¤È¡Ë¡§Æ¬Éô¤«¤é¤¦¤Ê¤¸¤Ë¤«¤±¤ÆÊÝ¸î¡£Æ¬¤Î·Á¡Ê¤º¤Ê¤ê¡Ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÌÌËË¡Ê¤á¤ó¤Ü¤ª¡Ë¡§ËË¤È³Ü¡¢¤½¤·¤Æ¹¢¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡£ÂçÂµ¡Ê¤ª¤ª¤½¤Ç¡Ë¡§ÏÓ¤ÎÆ°¤¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¾®·¿²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆóËçÆ¹¡Ê¤Ë¤Þ¤¤¤É¤¦¡Ë¡§Ê¢¤ÈÇØ¤ËÅ´ÈÄ¤òÅö¤Æ¤ÆÆ¹ÂÎ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡£äÆ¼ê¡Ê¤³¤Æ¡Ë¡§¼ê¼ó¤«¤éÉª¤Ë¤«¤±¤ÆÊÝ¸î¡£Î¾ÏÓ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¡£ÐÐ½Ý¡Ê¤Ï¤¤¤À¤Æ¡Ë¡§¹ø¤Ë´¬¤¤¤ÆÂÀ¤â¤âÉô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡£æúÅö¡Ê¤¹¤Í¤¢¤Æ¡Ë¡§É¨¤«¤é¤¯¤ë¤Ö¤·¤Þ¤Ç¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡£
³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¹õ¤¤»å¤ÇåÏ¡Ê¤ª¤É¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¹õ»ååÏ¡¢ÆóËçÆ¹¤Î³»¤ÈËÉ¶ñ°ì¼°¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆóËçÆ¹¶ñÂ¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
»ËÎÁ¤¬¼¨¤¹¾¾Ê¿¸µ¹¯¤Î³èÌö¤Ö¤ê
²Ì¤¿¤·¤ÆÂç¹âÊ¼äîÆþ¤ÎÂçÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸µ¹¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÏÉÄÅºÖ¤È´Ýº¬ºÖ¤ò¹¶Î¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤È¡ØÆÁÀî¼Âµª¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ä¡Äº£ÅÙ¡Ê¤³¤¿¤Ó¡Ë²È¹¯¥Ï¼ëÉð¼Ô¡Ê¤¢¤±¤à¤·¤ã¡ËÕõ¤Æ¡Ê¤Ë¤Æ¡ËÀè·ü¡Ê¤µ¤¤¬¤±¡Ë¤ò¤µ¤»¤é¤ìÂç¹â¤ØÊ¼äîÆþ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¦¤¤¤ì¡ËÏÉÄÅ´Ýº¬¤Ë¤Æ¼ê¤òâì¡Ê¤¯¤À¤¡Ë¸æ¿ÉÏ«¤Ê¤µ¤ì¤¿¤ëÕõ°Í¤Æ¿ÍÇÏ¤ÎµÙÂ©Âç¹âÕõµï¿ØÌé¡Ä¡Ä
¢¨¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡ÙÆû»Í¡¦º£ÀîµÁ¸µÆ¤»àÇ·»ö
¡Ú°ÕÌõ¡Û¤³¤¿¤Ó¸µ¹¯¤Ï¼ëÉð¼Ô¤È¤·¤ÆÀè¶î¤±¤òÌ³¤á¡¢Âç¹âÊ¼äîÆþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»àÆ®¤ÎËö¤ËÏÉÄÅºÖ¡¦´Ýº¬ºÖ¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÊ¼ÇÏ¤òµÙ¤á¤ë¤¿¤á¡¢Âç¹â¾ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ëÉð¼Ô¡ÊÌÀÉð¼Ô¡Ë¤È¤ÏÌëÌÀ¤±¤«¤éÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÉð¼ÔÆ¯¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÄ«¶î¤±¡ÊÌëÆ¤¤Á¤ÎÂÐµÁ¸ì¡Ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÅöÆü¤¬À²¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¶âÂËÈþ¶ñÂ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÄ«ÍÛ¤òÍá¤Ó¤ë¸µ¹¯¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÆüÎØ¤Î²½¿È¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
·î²¬Ë§Ç¯¡ÖÈø½£Âç¹âÊ¼ÎÈÆþ¿Þ¡×
¡Ä¡Ä·¯¤â¤½¤ÎÀèÂâ¤Ë¤ª¤Ï¤·µë¤Ò¡£Àè´Ýº¬¤Î¾ë¤ò¤»¤áÍî¤·¤¿¤Þ¤Ò¡£¤ä¤¬¤ÆÏÉÄÅ¤â½ÙÀª¤»¤á¤ª¤È¤¹¡£µÁ¸µÂç¹â¾ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ë¤»¤Þ¤êÂç»ö¤ÎÍ×³²¤Ê¤ì¤Ð¤È¤Æ¡£±ÅÂ¤Ë¤«¤Ø¤Æ·¯¤ò¤·¤ÆÀ§¤ò¼é¤é¤»¡Ä¡Ä
¢¨¡ØÅì¾ÈµÜ¸æÕéµª ´¬Æó¡Ù±ÊÏ½»°Ç¯
¡Ú°ÕÌõ¡Û²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤Ç¤Ï¸µ¹¯¤âÀèË¯¤òÌ³¤á¡¢Àè¤Ë´Ýº¬ºÖ¤ò¹¶¤áÍî¤È¤·¡¢Â³¤¯ÏÉÄÅºÖ¤â½ÙÇÏ¤ÎÀª¤¤¤Ç¹¶¤áÍî¤È¤·¤¿¡£µÁ¸µ¤Ï¡ÖÂç¹â¾ë¤ÏÅ¨Á°¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸µ¹¯¤Ë¸î¤é¤»¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ±ÅÂÄ¹¾È¡Ê¤¦¤É¤Î ¤Ê¤¬¤Æ¤ë¡Ë¤È¸òÂå¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£
¤³¤Î»þ¤ï¤º¤«18ºÐ¤Î¸µ¹¯¤Ë½ÅÍ×µòÅÀ¤òÍÂ¤±¤ëµÁ¸µ¤ÎºÓÇÛ¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¸µ¹¯¤Î¾´ï¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¡¢¤«¤Ä¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Å¨Á°Æ¨Ë´¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡Ê¢¨¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¤Ç¤Ï¡¢Âè1²óÊüÁ÷¤«¤é²È¿Ã¤òÃÖ¤¤¤ÆÂç¹â¾ë¤«¤éÆ¨Ë´¡Ë¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
¶âÂËÈþ¶ñÂ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢»×°Æ¤¹¤ë¾¾Ê¿¸µ¹¯¡Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ë¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK¡×
º£²ó¤Ï¾¾Ê¿¸µ¹¯¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¶â¿§¤Î³»¡¦¶âÂËÈþ¶ñÂ¡Ê¶âÂËÈþÅÉ¹õ»ååÏÆóËçÆ¹¶ñÂ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¾¾²¼Þ«Ê¿±é¤¸¤ë¾¾Ê¿¸µ¹¯¤Ï¡¢¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤äÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
