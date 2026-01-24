厚生労働省によると、2025年9月1日時点の住民基本台帳に基づいた100歳以上の高齢者の数は9万9763人で、55年連続増加しているそうです。そのようななか、生命科学とオートファジーの権威である大阪大学名誉教授・吉森保先生は「21世紀に入り、生命科学研究の最前線では『老い』に対する考え方は大きく変わっている」と語ります。そこで今回は、吉森先生の著書『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』から一部を抜粋し、老化の謎と健康長寿の最前線に迫ります。

老化研究の最前線は、本当のところいまどうなってるの！？吉森保『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』

* * * * * * *

長生きの人は、炎症が少ない

ある研究によると、日本の１１０歳以上の人には、共通の特徴があります。

その特徴のひとつが、体内の炎症が少ないことです。一般的な高齢者の体内では炎症があちこちで起きていますが、彼らの体内ではそれがほとんど見られません。

彼らには遺伝的に炎症を抑えるしくみがうまく働いているのです。

この事実は、私たちに重要なヒントを与えてくれます。炎症を適切にコントロールすることが、健康長寿の秘訣だという可能性があります。

炎症には「敵をやっつけてくれ、傷を治す」といういい面がある

炎症とのつきあい方で大切なのは「バランス」です。

炎症を完全になくせばいいのではと考えた人もいるかもしれませんが、炎症があることで、人間の体は健康を保てるという面もあります。

もし体内から炎症がまったくなくなれば、どうなるでしょうか。

傷が治らなくなったり、感染症にかかりやすくなったりします。

ケガや感染症など、はっきりした原因があって起きる一時的な反応である急性炎症は、役目を果たすと、おとなしく引き下がります。そのため、炎症は私たちを守るために必要なものです。

炎症がない体内では、細菌やウイルスが「やったー、誰にもとめられないぞ」と自由に動き回ってしまいます。

理想的なのは、必要なときだけ適切に炎症が起き、役目を終えたら速やかに収まることです。

炎症が「必要なときだけ活動、あとはしっかり休憩」というリズムで機能するのが理想的です。

炎症を抑える生活習慣とは何か

炎症を防ぐための、日々の習慣をお伝えしましょう。

具体的には、食事、運動、睡眠の質をよくし、それを維持することが効果的です。



（写真提供：Photo AC）

まず食事について考えてみましょう。

野菜や魚、オリーブオイルなど、抗炎症作用のある食品を積極的にとりましょう。緑黄色野菜、青魚、オリーブオイルなどが炎症を抑える効果があります。

反対に、加工食品や糖分の多い食べ物は炎症を促進させるリスクがあります。ファストフードや甘いお菓子は、できるだけ控えるのがいいでしょう。

適度な運動、質のよい睡眠も重要

適度な運動も慢性炎症を抑える効果があります。

激しすぎる運動は一時的に炎症を起こすこともありますが、継続的な中程度の運動は慢性炎症を抑える効果があります。ウォーキングや軽いジョギングなど、無理なく続けられる運動を取り入れてみましょう。

質のよい睡眠も炎症を抑える効果があります。

しっかりと眠ることで、体は修復し、炎症を適切にコントロールできるようになります。

また、ストレスを溜めないことも重要です。

炎症は、敵でもあり味方でもあるのですが、昔から体にいいとされてきたことは炎症を適切に働かせるのに有効な場合がほとんどです。毎日の小さな習慣が、炎症とのバランスを保ち、健康長寿につながります。

※本稿は、『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』（日経BP）の一部を再編集したものです。